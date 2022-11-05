【美股追蹤】美官員提早完成首輪審計 中概股美股上揚

早前外電報道稱，美國審計官員提前完成對中資公司的首輪現場審計工作，利好港股之餘，中概股美股周五（4日）亦上揚，其中阿里巴巴（BABA.US）、百度 (BIDU.US) 及京東 (JD.US) 收市升幅由7.1%至9.7％。



【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

各中概股盤前股價已受消息利好上揚，阿里巴巴收市報69.81元，升幅7.1%；百度收市報85.2元，升幅9％；京東收市報44.38元，升幅9.7%。



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據悉美國審計官員最快將於周末離港，早於原先11月中旬的日程，意味美中雙方在審計合作方面取得進展，一些中概股的下市危機有望解除。據悉委員會或於未來幾周就關鍵檢查結果提交初步報告，或會指出存在的不足或改善空間，例如在內控和記錄保存方面。

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撰文：鄭昊彤