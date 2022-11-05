【美股追蹤】美國10月非農職位增26.1萬超預期 道指升逾400點

美國10月非農就業報告出爐，其中顯示新增非農就業職位26.1萬個，遠高於市場預期，帶動美股主要指數周五（4 日）開高，為四日連跌後攀升。其中道瓊斯工業平均指數收巿報32403點，上升401點；納斯達克指數收巿報10475點，上升132點；標普五百指數收巿報3770點，上升50點。



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美國公布 10 月非農新增就業報 26.1 萬人，遠高於市場預期的 20 萬人，但低於修正後前值 31.5 萬人；10 月失業率升至 3.7% ，高於市場預期的 3.6%。

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上月美國非農報告顯示在利率攀升、經濟前景黯淡下勞動力需求依然強勁。另外，裁員人數雖然正在增加，但仍位在歷史新低水平，而企業填補數百萬空缺職位的競爭亦推動薪金上漲。

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撰文：鄭昊彤