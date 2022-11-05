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【烏克蘭戰爭】普京促民眾撤離赫爾松 稱平民不應受苦

環球社會熱點 11:18 2022/11/05

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烏克蘭南部赫爾松地區早前傳出，當地可能爆發俄烏兩軍大決戰。俄羅斯總統普京周五（4日）出席俄羅斯民族統一日紀念活動，公開支持撤離赫爾松地區的平民，並強調平民不應為此受苦。

【烏克蘭戰爭】俄軍暗示撤離赫爾松 烏憂慮有陷阱 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周五前往首都莫斯科紅場獻花，記念俄羅斯民族統一日。普京與親克里姆林宮活動人士會面時，表明當然應該現在將赫爾松（Kherson）居民帶離最危險的行動區，並強調平民不應該受苦。

赫爾松親俄政府曾短暫宣布在該市實施24小時宵禁，官員強調是要保障居民抵擋潛在烏克蘭攻勢，但其後撤回宵禁。

雖然俄羅斯已將赫爾松地區約6萬名平民帶離前線，不過其餘居民仍然留守赫爾松。俄軍透露，現時每日有超過5,000名平民被運送穿過第聶伯河（Dnipro），而軍人則負責指揮大量汽車駛向穿越東岸的船隊。

【烏克蘭戰爭】俄警告各大擁核國 全球陷全面戰爭邊緣 【下一頁】

俄羅斯當局聲稱已於9月30日正式吞併赫爾松、盧甘斯克（Luhansk）、頓涅茨克（Donetsk）、及扎波羅熱（Zaporizhzhia），但外界相信俄軍未完全控制當地。

烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）上周表示，由於天氣潮濕和地形影響，烏軍要於赫爾松反攻俄軍較於東北部困難。

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責任編輯：鄭錦玲

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