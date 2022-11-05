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【周末好去處】Pokémon打卡放題　6大展區滿足粉絲

商業 17:00 2022/11/05

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隨著新遊戲快推出，銅鑼灣Exhibit-Shop概念藝術玩具展覽店Amaz By Lokianno於即日起至12月4日舉辦《寶可夢 朱／紫》期間限定紀念特展，全店佈滿全新系列的寶可夢及皮卡丘的身影，並設6大展區。

據悉，今次展覽店內的6大展區包括遊戲開始可選擇的3位夥伴：「新葉喵」、「呆火鱷」及「潤水鴨」打卡位、新遊戲體驗試玩區及寶可夢卡牌展示牆等，場內更特設期間限定商店發售原創周邊商品，相信大小訓練員一定可盡興。

會場內亦設有期間限定店，發售一系列原創周邊商品。(主辦單位提供相片)

【大閘蟹2022】大閘蟹當造季已展開　最多港人至少訂10隻　生意有望再升4成

另外，會場內亦設有期間限定店，發售一系列原創周邊商品，包括文具、地墊、毛巾等日常周邊精品，並有與不同品牌合作聯乘推出的限定T-shirt、衛衣、帽款等服飾單品；當然不少得一系列Pokémon公仔及鎖匙扣，從經典的「皮卡丘」、「小火龍」、「伊貝」、「超夢」、「暴鯉龍」等，到新一代的—「新葉喵」、「呆火鱷」、「潤水鴨」，真是全方位Pokémon世界。而在展場購買Pokémon系列精品消費滿港幣500元，更可獲得《寶可夢 朱／紫》紀念特展限定鎖匙扣乙個，不過數量有限，換完即止。

到會者可選購包括文具、地墊、毛巾等日常周邊精品。(主辦單位提供相片)

記者：彭振濠

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