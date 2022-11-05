【冬日好去處】D2 Place冬日限定　純白旋轉木馬與飄雪場景 

香港不會落雪，但長沙灣D2 Place商場就把白色飄雪場景與旋轉木馬帶來，於商場一期天台花園，布置成戶外純白聖誕樂園，場內的白雪場境洋溢冬日氣氛，並有多組純白旋轉木馬。

▲ D2 Place將於今個聖誕聯同本地匠人推出冬日聖誕工作坊，教授大家製作精緻手工藝品。(D2 Place 提供相片)

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在即將到來的11月下旬至2023年1月8日，D2 Place商場的把白色飄雪場景中，有專為大人及小童而設的木馬，浪漫燈光及閃閃發亮的白色聖誕樹，並會有一系列優惠及活動包括：

1.限量幸福の輪別注白朱古力

D2 Place會員只要於一期或二期商場消費滿指定金額，即可獲贈由法國藍帶甜品店LA P TISSERIE DES IDÉES監製的限量白朱古力乙份。

2.本地手作品牌聖誕工作坊

D2 Place將於今個聖誕聯同本地匠人推出冬日聖誕工作坊，教授大家製作精緻手工藝品，以一雙巧手為佳節增添聖誕氣息。

3.12月聖誕主題週末市集

12月一連5個週末將舉辦多個精彩主題週末市集。

活動詳情《幸福の輪》

活動日期：2022年11月下旬至 2023年1月8日 (不設限定場次免費入場)

開放時間：中午12時至晚上9時

飄雪日期及時間：逢星期六、日及公眾假期 (下午3時至晚上9時)

地點：D2 Place 一期天台花園

注意：基於防疫及安全考慮，人流過高時段將實施人流限制措施。

記者：彭振濠

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