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【電子支付】支付行業面對挑戰　Visa推初創加速計劃

科技 15:00 2022/11/05

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虛擬貨幣，電子支付成全球市場關注，支付科技公司Visa就宣布2023年第3屆「Visa 初創加速計劃（ Visa Accelerator Program）」 將重點探討Web 3.0、全球資金流動、嵌入式金融、推動商戶及小型企業創新以及開放銀行等方面的解決方案。

【AI製圖】OpenAI向企業開放AI製圖功能　按圖片生成數量收費

Visa日前宣布推出第三屆「Visa 初創加速計劃（ Visa Accelerator Program）」，並接受亞太區初創企業就支付行業面臨的迫切挑戰提出解決方案，由即日起公開接受申請。該公司表示，自2019 年推出Visa 初創加速計劃以來，已成功協助一批亞太區的頂尖初創成長，而參與2022年計劃的5間初創公司經過與 Visa 產品及業務發展團隊的緊密合作後，於Visa Accelerator Spotlight活動發表概念驗證 (proof-of-concepts) ，展示他們實踐創新意念，具拓展亞太區業務版圖的能力。 

Visa亞太區總裁柯如龍 (Chris Clark) 表示：「參與Visa 初創加速計劃的初創公司除了能展示共同開發的優秀產品或解決方案外，更成為Visa 的重要合作夥伴。」為發掘亞太區最優秀的初創公司，Visa亦宣布與領先創新生態平台Plug & Play成為戰略合作夥伴。Plug & Play將為 Visa 初創加速計劃 2023建立橋樑，連接新晉的金融科技初創企業。

記者：彭振濠

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