深信成功就要擁有金鑽勞　Rock爆試過被對手踩爛Rolex

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【黑膠唱片機】復刻版黑膠唱片機 加入現代化功能
由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的首部DC Comics超級英雄電影《黑亞當》(Black Adam)，上周上影以來已錄得票房1,800萬港元，全球票房更衝破2.5億美元（約19億港元），對DC 「未來宇宙」10年電影計劃，無疑打下一支強心針。
這位由美國職業摔角手到成為荷里活收入最高的影星，其實跟大家一樣一直以來抱著「買得起勞力士手錶就是成功的代名詞」的想法。他較早前接受著名主持人Oprah Winfrey時，就曾表示：「在我 13 或 14 歲時，我的腦海裏，成功與財富的標誌就是勞力士。多年來跟自己說，若有日成功，就要擁有一枚鑲有鑽石的勞力士！」
果然，言出必行，當他在美國職業摔跤界嶄露頭角，為了獎勵自己，決定將多年來用真血汗儲回來的積蓄，去買他人生首枚代表成功的腕錶，「所以，我給自己買了一枚勞力士！」
少年得志血氣方剛總會有，Rock 跟腕上那枚金鑽勞滿場飛，在一場WWE比賽後發現自己的手錶「消失」了，Rock尋遍整個場地，終於在擂台周圍搵到了那隻首枚勞力士，不過已被「壓爆」了，他懷疑應是自己比賽前放在擂台一角，比賽期間對手無為意下整個人身體壓爆或踩爆了，Rock拿着拎番入進更衣室，「看著它。它被毀了，我的心完全碎了。」相信連他也預料不到，自己和他的首枚勞力士故事，結局是眼淚在心裏流。
當然有沒有這段「黑歷史」，沒有陰影就假啦！已在擁有8億美元身家（約62億港元）Rock要有甚麼錶都輕而易舉，而近日出演自家能量飲料品牌ZOA的廣告短片中，手上戴的是沙士色GMT-Master II呢。
記者：黃鑑江