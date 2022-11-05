深信成功就要擁有金鑽勞　Rock爆試過被對手踩爛Rolex

由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的首部DC Comics超級英雄電影《黑亞當》(Black Adam)，上周上影以來已錄得票房1,800萬港元，全球票房更衝破2.5億美元（約19億港元），對DC 「未來宇宙」10年電影計劃，無疑打下一支強心針。

▲ 從2007年已答應演DC宇宙裏超級英雄「黑亞當」一角，15年後經歷人事變動終可上演了，他曾表示：「我會把我的心、我的靈魂、我的骨肉，全放進黑亞當這個角色中。」（圖片：環球影業）

這位由美國職業摔角手到成為荷里活收入最高的影星，其實跟大家一樣一直以來抱著「買得起勞力士手錶就是成功的代名詞」的想法。他較早前接受著名主持人Oprah Winfrey時，就曾表示：「在我 13 或 14 歲時，我的腦海裏，成功與財富的標誌就是勞力士。多年來跟自己說，若有日成功，就要擁有一枚鑲有鑽石的勞力士！」

▲ 千禧時代的Rock ，曾戴上金鑽Daytona神氣拍照。（網上圖片）

果然，言出必行，當他在美國職業摔跤界嶄露頭角，為了獎勵自己，決定將多年來用真血汗儲回來的積蓄，去買他人生首枚代表成功的腕錶，「所以，我給自己買了一枚勞力士！」

▲ 跟Rock所戴過的相似Daytona 2016年款式（116503／9）。（圖片：品牌提供）

少年得志血氣方剛總會有，Rock 跟腕上那枚金鑽勞滿場飛，在一場WWE比賽後發現自己的手錶「消失」了，Rock尋遍整個場地，終於在擂台周圍搵到了那隻首枚勞力士，不過已被「壓爆」了，他懷疑應是自己比賽前放在擂台一角，比賽期間對手無為意下整個人身體壓爆或踩爆了，Rock拿着拎番入進更衣室，「看著它。它被毀了，我的心完全碎了。」相信連他也預料不到，自己和他的首枚勞力士故事，結局是眼淚在心裏流。

▲ 在farfetch網店找到沙士色（玫瑰金） GMT-Master II（約$496,622／圖片：IG@therock）

當然有沒有這段「黑歷史」，沒有陰影就假啦！已在擁有8億美元身家（約62億港元）Rock要有甚麼錶都輕而易舉，而近日出演自家能量飲料品牌ZOA的廣告短片中，手上戴的是沙士色GMT-Master II呢。

記者：黃鑑江