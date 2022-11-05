【基礎建設】陳茂波指基建投資對經濟復蘇有關鍵作用 未來數年政府基本工程每年超過1千億 工程總量增至3000億

財政司司長陳茂波於出席發展局與「可持續城市發展大學－政府－業界三方聯盟」合辦的建造研發論壇時致辭表示，基礎建設及建造業一直對香港經濟發展至為重要，基建投資對經濟復蘇有關鍵作用。未來數年政府的基本工程每年超過1千億元，而香港的整體工程總量將增至每年約3千億元。

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陳茂波又指建造業界正面對不同挑戰，例如建造成本高昂、工地安全問題，以及社會對更快、更有效率交付成果的期望等。政府、大學和業界三方更緊密合作，支持業界創新的應用研發。政府將於工務工程項目採用創新物料、建造方法和技術等應用研發項目，為業界提供參考。

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發展局局長甯漢豪則表示，政府在推動建造業創新方面扮演重要角色，特別是促進工務工程採用應用研發。他透露目前政府已成立專責小組，督導和制定應用研發政策，並向工務部門和有關當局提供支持和指引，期待建造業更廣泛採用創新科技。

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記者：鄭日棱