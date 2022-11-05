【高息股】太古地產上季 本港辧公樓出租率96%

太古地產(01972)宣布上季營運數據。已落成投資物業方面，截至今年９月止香港整體辦公樓出租率96％，較去年底的97％，下跌1個百分點。其中，香港太古廣場出租率跌至97％，去年底為98％，租金則跌18％；港島東中心及太古坊一座出租率97％，較去年底跌2個百分點，租金升1％；其他太古坊辦公樓出租率跌1個百分點至95％，租金下跌3％。香港零售物業方面，太古廣場購物商場出租率維持96％，首三季零售銷售額上升1.5％；太古城中心出租率維持100％，零售銷售額跌4.3％；東薈城名店倉出租率維持100％，零售銷售額升1.7％。

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中國內地方面，截至9月底止，太古匯辦公樓租用率95％，較去年底持平；頤堤港一座租用率升2個百分點，至95％；香港興業中心一座及二座租用率維持100％。零售物業方面，三里屯太古里、廣州太古匯、頤堤港、成都遠洋太古里及上海興業太古匯租用率分別為98％、99％、99％、96％、97％，首三季零售銷售額分別跌20.6％、2％、23.6％、15.9％、42％。至於美國零售物業Brickell City Centre，首三季出租率91%，零售銷售額增31.8%。

另外，總樓面面積100萬平方呎的太古坊二座項目預計於今年落成，並已於9月獲發佔用許可證。

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