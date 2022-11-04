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【新股IPO】內地翻新IT設備經銷商凌雄科技傳正進行預路演 集資8億 京東騰訊持股有份投資

股樓投資 22:28 2022/11/04

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消息指，上月初已成功闖關的內地翻新IT設備經銷商凌雄科技正進行預路演，預計集資約5000萬美元至1億美元（約3.6億元至7.8億元），海通國際為其獨家保薦人。該公司早於A輪投資時引入股了京東（09618），持股13.22%，騰訊（00700）及聯想（00992）亦分別持股約1.88%及0.9%。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

凌雄科技營運小熊U管家，方便企業用戶簡單管理由用戶擁有或凌雄科技提供的IT設備的購置、調撥、維修、維護及處置，截至6月30日，活躍企業用戶67.86萬戶，註冊及設備訂閱客戶為6611戶，而註冊及非訂閱人員為2.14萬名。截至6月底止，凌雄上半年收入按年增59.1%至8.54億元人民幣；淨虧損收窄98%至583萬元人民幣。

    點擊圖片放大
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凌雄主要提供IT設備回收、IT設備及技術服務，以收入劃分，設備回收收入增76.7%至6.3億元人民幣；長短期設備訂閱服務收入按年增39.7%，共錄1.5億元人民幣；IT技術訂閱服務共錄11.5%至7152.9萬元人民幣。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

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記者：張以正

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