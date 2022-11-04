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【劈價優惠】迪士尼兩大酒店大劈價 優惠低至35折 人均$249起 緊記呢個日子搶限時優惠

理財智慧 22:55 2022/11/04

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踏入11月，多間酒店推出特平住宿優惠，當中以迪士尼旗下度假酒店最受本港家庭歡迎，其中兩大酒店：迪士尼探索家度假酒店及香港迪士尼樂園酒店，將於推出超抵優惠，KKday於本周日（ 6日）晚上10時推出限時優惠，迪士尼探索家度假酒店，標準客房房價低至42折，2大2小入住，每晚僅995元，連同服務費，人均低至249元。

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

香港迪士尼樂園酒店住宿更低至 35 折 ，2大2小入住標準客房，每晚僅1,196元，連同服務費人均低至299元。

【著數優惠】大熱Staycation之選愉景灣酒店推快閃優惠 住宿+主題下午茶+自助早餐 雙人入住每晚低至$1,747，詳見【下一頁


成功搶購以上優惠，住客入住酒店外，更可以參加不同免費活動，如「迪士尼朋友太極班」，每天早上迪士尼朋友將於「香港迪士尼樂園酒店」出現，與賓客一起耍太極。同時也有「 迪士尼樂繽紛」活動，現場演藝人員將主持多項親子活動，讓一家大細在藍天白雲下齊齊暢玩，活動更會因應節慶推出不同主題。


住客更可享租借服務，酒店提供 羽毛球、瑜珈套裝及桌上遊戲等，住客可以隨時玩。也有 「迪欣湖自然之旅」，賓客可先領取計步器及地圖，並在迪欣湖湖邊完成最少4,000步及與最少十種指定植物合照，就可得到紀念證書及徽章一份。同時，也可享用酒店游泳池服務。

優惠內容： 


優惠1低至 42 折預訂迪士尼探索家度假酒店 標準客房 （淨房）
KKday 優惠: 每晚995元起 (標準價高達:2,376元)   *11 月 6 日 22：00 開搶  優惠連結：請按此  

2 位成人、2 位 12 歲以下兒童入住，低至249元/位 起 (已含 10%服務費)

 

以上套票，包括：

- 迪士尼探索家度假酒店一晚 標準客房 住宿 （另設海景客房升級選擇）
- 每房最多可接受 4 人入住*
- 提供床型：2 雙人睡床
*基本房價已包括 2 位成人或 2 位成人加上 2 位 12 歲以下兒童入住。入住同一酒店房間的第三及第四位 12 歲或以上的賓客(「額外賓客」)須繳付附加費（另收 10%服務費）。
*此附加費只包括額外賓客入住酒店的費用，並不包括其他套票內容。附加費已包含於系統價格。

 

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優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 6 日 22:00 至 11 月 8 日 23:59
可選擇入住日期：2022 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 27 日（星期五至日）

 

【消費著數】BoC Pay推出「驚喜星期五」積分折扣簽帳優惠　新客戶可領50元迎新電子優惠券，詳見【下一頁


優惠2 ：香港迪士尼樂園酒店住宿低至 35 折
優惠內容：
低至 35 折預訂香港迪士尼樂園酒店 標準客房 - 淨房
KKday 優惠: 每晚1,196元起 (標準價高達:3,415元)  *11 月 6 日 22：00 開搶   優惠連結：請按此

 

2 位成人、2 位 12 歲以下兒童入住，低至299元/位 起 (已含 10%服務費)
以上套票，包括：
- 香港迪士尼樂園酒店一晚 標準客房 住宿 （另設海景陽台客房升級選擇）
- 每房最多可接受 4 人入住*
- 提供床型：2 雙人睡床
*基本房價已包括 2 位成人或 2 位成人加上 2 位 12 歲以下兒童入住。入住同一酒店房間
的第三及第四位 12 歲或以上的賓客(「額外賓客」)須繳付附加費（另收 10%服務費）。
此附加費只包括額外賓客入住酒店的費用，並不包括其他套票內容。附加費已包含於系
統價格。

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優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 6 日 22:00 至 11 月 8 日 23:59
可選擇入住日期：2022 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 30 日

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責任編輯：陳詠妍

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