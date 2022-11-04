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【新股IPO】多想雲6696傳以接近招股下限1.96元定價　集資約3.1億元

股樓投資 22:09 2022/11/04

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消息指，內地提供整合營銷解決方案服務商多想雲（新上市編號:06696）計劃以招股價接近下限1.96元定價，集資約3.13億元；設15%超額配售權。該股是次全球發售1.6億股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎每股1.88至2.38元，以每手2000股計，一手入場費4807.98元；11月9日掛牌；獨家保薦人為中泰國際。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

多想雲是次上市引入了安踏（02020）首席財務官賴世賢為基石投資者，認購1,000萬元公司股份。

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集資所得，其中約14.7%用於研發及加強SaaS互動營銷平台、約31.7%用於增加IP內容組合及拓展整合營銷解決方案業務、約16%用於投資於擴大地理範圍及擴大客戶群、約32.1%用於尋求認為能夠擴大公司的供應、增強技術能力的投資及收購、約5.5%用於營運資金及一般公司用途。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

 

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記者：張以正

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多想雲（06696） IPO 港股

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