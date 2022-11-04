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【新股IPO】巨子生物2367首日掛牌升9.9% 一手帳面賺480元

股樓投資 21:59 2022/11/04

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內地皮膚護理產品生產商巨子生物（02367）今日首日掛牌，開市報26元，較招股價24.3元升7%，最高見31.1元，低見26元，收市報26.7元，較招股價升9.9%；全日成交724.3萬股，涉資2.02億元，以每手200股計，一手帳面賺480元。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

巨子生物是次擬全球發售2260.88萬股，香港公開發售佔近一成，國際發售佔近九成，每手200股計，一手入場費5595.84元，11月4日掛牌；高盛及中金為聯席保薦人。

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集資所得，當中約11%用於研發投資以通過招聘擴大研發團隊、擴展研發設施及進行測試和驗證研究；約28%用於擴展與產品組合及生物活性成分有關的生產能力；約46%用於增強全渠道銷售及經銷網絡，並開展以科學和知識為導向的營銷活動以提高品牌知名度；約5%用於提升營運及信息系統；約10%用於營運資金及一般公司用途。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

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記者：張以正

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巨子生物（02367） IPO 港股

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