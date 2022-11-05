▲ 【周星星元宇宙】周星馳密謀拓電影IP商機 旗下公司擬推港產片陀飛輪、AR劇本殺 3月已暗示進軍元宇宙？

web3.0概念浪潮席捲全球，不乏藝人相繼推出NFT拓展IP商機，在元宇宙分一杯羹。著名香港演員星爺周星馳近日開通Instagram社群媒體帳號，表明要招攬Web3.0專才，並透露有意在元宇宙展出過去電影角色，短短約兩周吸引25.9萬人追蹤人數。

周星馳進軍web3.0拓展IP商機並非一時興起，星爺旗下比高集團 （08220） 過去幾年一直希望利用公司電影製作、特許權及衍生作品權等開拓商機，並且早在3月已露端倪有意進軍元宇宙說

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周星馳今年3月疑已鋪路參與NFT

今年3月數碼及實體收藏品創作平台 FWENCLUB早前與西班牙藝術家Joan Cornellà推出NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》，當中包括以周星馳為藍圖而創作專屬畫作NFT。

當時久未露面的周星馳現身數碼及實體收藏品創作平台 FWENCLUB的Discord平台回應提問，外界當時估計星爺或為參與NFT鋪路。

夥萬希泉推電影主題的陀飛輪 5月成立合營公司進軍劇本殺

上月底，比高集團宣布有意推出電影主題的陀飛輪手錶，與本地陀飛輪腕錶製造商萬希泉memorigin及周星馳胞姊周文姬成立合資公司，合資公司會負責開發、設計、市場推廣及銷售手錶。2011年創立的萬希泉曾與Marvel合作，推出超級英雄腕錶，早前也夥拍古天樂「明日戰記」推出陀飛輪手錶。

去年12月23日，比高集團宣布，將與內地劇本殺公司「玖號房」成立合營公司，展開擴增實境（AR）數碼劇本殺（臨場動態角色扮演遊戲）項目，合營公司最終今年5月正式成立。

比高聘數據分析公司制定IP 業務計劃

比高集團今年9月表示：「試圖探索與『IP加速器』有關的機會」，揚言冀協助各類IP擁有人推廣，並將IP發展成為各類產品、活動、數字內容等。

比高集團當時委任一間事數據分析公司DataHash為項目經理，初步為期2年，希望制定相關的具體業務計劃。

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記者：李哲毅