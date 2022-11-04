【大酒店 45】第三季香港半島酒店業務見好轉 房租收入按季升40.3% 歐美房租收入仍遠超香港及亞洲地區

半島酒店母企大酒店（00045）公布，今年第三季香港半島酒店平均可出租客房收入為1,023元，按季升40.3%、按年則跌25.8%；平均房租3,649元，按季升21.1%、按年升17.1%。期內，出租率28%，按季升4個百分點，按年則跌16個百分點。

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至於其他地區表現，仍是歐美地區的半島酒店表現最突出，平均房租升至8,164元，按季升2.2%，按年升21.7%；平均可出租客房收入升至5,118元，按年升32.1%。期內出租率63%，按季升1個百分點，按年升5個百分點。其他亞洲地區的平均房租2,071元，按季升8.5%、按年則跌38.9%；平均可出租客房收入為895元，按季升52%、按年則跌6.4%；出租率為43%，較第二季改善12個百分點。

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住宅方面，期內出租物業每平方呎每月平均租金46元，按年跌4.2%、按季則持平；出租率74%，按年跌4個百分點。商場出租率升2個百分點至93%，呎租134元，按年跌近3%、按季則升4.7%。辦公大樓出租率91%，呎租為64元，按年跌1.6%，按季跌1.5%。

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記者：郭秀慧