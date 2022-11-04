【有相睇】沙田第一城蝕不停　企理三房戶3年帳蝕85萬

沙田第一城頻頻錄得蝕讓個案，有業主3年前購入一伙中低層三房單位，現要以蝕讓價賣出，物業期內貶值12%。

美聯物業翁凱傑說，沙田第一城22座中低層C室，實用面積484平方呎，三房間隔，日前以623萬元易手，實用呎價約12,872元。從代理提供的相片可見，單位裝修新淨企理。

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資料顯示，原業主於2019年9月以708萬元買入上址，持貨3年，現帳面蝕85萬元，物業期內貶值12%。

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