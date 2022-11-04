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【內房危機】龍湖吳亞軍買500萬美元優先票據　標普降龍湖信用評級至「BBB-」

股市 20:12 2022/11/04

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龍湖吳亞軍買500萬美元優先票據　標普降龍湖信用評級至「BBB-」

龍湖 （00960） 控股股東吳亞軍連續五個交易日出手增持股份或購買龍湖優先票據托價。龍湖發公告指，吳亞軍旗下Charm Talent在11月4日於公開市場買入本金500萬美元的優先票據。同日，龍湖亦買入本金100萬美元的優先票據。

吳亞軍退下火綫後，龍湖再現變動。內媒引述接近龍湖人士指，龍湖周五發布了新的人事變動，龍湖集團董事長兼CEO陳序平將不再兼任龍湖集團地產航道總經理。現任龍湖副總裁兼浙江公司總經理的張旭忠，被任命為龍湖高級副總裁兼地產航道總經理，繼續向陳序平匯報，同時，他將繼續兼任龍湖集團浙江公司總經理直至今年底。期間，陳序平和張旭忠將並行負責地產航道業務並完成交接。

另外，國際評級機構標普將龍湖長期發行人信用評級由「BBB」下調至「BBB-」，另將龍湖的優先無抵押票據的長期發行評級由「BBB-」降至「BB+」，展望為「負面」，主因龍湖的融資渠道收窄，但仍認為龍湖擁充足現金可滿足到2023年底的短期債務償還需求。只是，機構認為龍湖業務狀況惡化的風險增加，可能會依賴內部資源解決將會到期的債務及銀團貸款，令流動性的緩衝減少。

龍湖全日升8.3%，收報12.78元。

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編輯：袁諾曦

龍湖集團（00960） 港股

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