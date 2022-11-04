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【股神又減持】 「股神」巴菲特再減持比亞迪 套現5.6億元 持股降至17.92%

股樓投資 20:07 2022/11/04

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「股神」巴菲特（Warren Buffet）再減持比亞迪（01211）。據港交所（00388）股權披露顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美﹕BRK）本周二（11月1日）減持比亞迪共329.7萬股，每股平均價169.8657元，套現超過5.6億元。本次減持後，其持股量由18.22%降至17.92%，仍持有1.96765億股。

同場加映﹕【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

股價走勢上，比亞迪上周五（10月28日）低見165.7元後，到今日（11月4日）收報197元，累升18.9%，較巴郡周二的平均減持價高出16%。然而，回看巴郡於8月30日首次披露減持133萬股比亞迪H股，翌日（8月31日）比亞迪即裂口下跌7.9%。

【大行報告】 內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

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記者：郭秀慧

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比亞迪 減持 香港交易及結算所有限公司 港股 巴菲特

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