【iM定存攻略】3個月4厘 港元12個月定存升至5.1厘

「定息王」富邦銀行本周把12個月定期升至5.1厘，為眾行之冠，與12個月5厘的華僑永亨銀行齊齊成為唯二突破5厘的銀行。兩間銀行的入場費都是100萬港元，以全新資金開立，華僑永亨的優惠只適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶或現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」，要成為該理財戶口的客戶，需維持100萬元的存款及投資。

高息推廣只適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶，或現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」。要成為該理財戶口客戶，需在華僑永亨銀行擁有100萬元存款或投資。

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3個月方面，多間銀行把定期升至4厘或以上，其中富邦銀行3個月定期達4.6厘，建行亞洲則為4.5厘，花旗Citi Plus為4.33厘，東亞為4.1厘，交銀為4.05及中信國際則為4厘。其中又以花旗Citi Plus門檻最低，起存額1元，僅需於花旗Citi Mobile App內，以Citi Plus 戶口及新資金開立定期存款，新客加0.1厘，該利率每日變動。

而大行方面，恒生6個月上調至4.05厘，較中銀、滙豐及渣打為高。

部分銀行定期：

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本文節錄至785期（2022年11月05日）《iMoney》Focus 銀行及保險資訊。

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編輯：黃銳