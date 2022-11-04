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【大國博弈】傳美國將與盟友達成協議　限制對華晶片設備出口　惟需等待9個月

環球政經 19:42 2022/11/04

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據《彭博社》報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）向美國晶片製造商表示，需要等待6至9個月，白宮才能與美國盟友達成協議，以限制中國獲得某些先進半導體技術的嚴格新規定。

報導指，美國正在制定一項協議，使荷蘭和日本的晶片設備製造商，限制向中國出售相關設備。目前，美國公司已經受到出口管制，將使它們損失數十億美元的收入。而這些企業的主要競爭對手，歐洲與日本企業卻面臨較少的對華銷售限制

同場加映：【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

報導引述知情人士稱，雷蒙多周三（2日）會見了包括科林研發（Lam Research）和科磊（KLA）在內的晶片設備製造商代表時，發表了上述評論。美國商務部發言人拒絕對此發表評論，科林研發、科磊則未有回應。

美國於10月7日宣布了新一輪出口管制，以限制中國取得以美國技術生產的先進晶片和半導體製造設備。

【延伸閱讀】 內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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