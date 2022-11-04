【黃金價格】Capital Economics報告：明年金價有望漲至1,700美元

凱投宏觀 （Capital Economics）發布新展望報告，預計近期金價會因聯儲局（Fed）的鷹派立場而暫時下跌，但明年的金價將會上漲。

凱投宏觀大宗商品經濟學家Edward Gardner表示，料至 2023年底，金價和銀價將從目前的每盎司1,630 美元和18 美元，分別上升至每盎司1,700美元和19.5美元。

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對於聯儲局周四（3日）四度加息0.75厘，其主席鮑威爾（Jerome Powell）隨後發表暫停升息的為時過早的言論，凱投宏觀認為，當局的鷹派立場不會持續過久。

Gardner表示：「在鮑威爾發表鷹派言論後，黃金和白銀價格下跌。但我們認為利息的升幅不會如市場所預期的多，明年黃金和白銀的價格應該會上升。此外，在聯儲局加息0.75厘後，最初黃金和白銀的價格有上升，反映出出投資人的判斷是鴿派決定。」

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記者：何珊如