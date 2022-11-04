【科技巨頭】招聘研發部門除外　據報Apple已暫停招聘

據《彭博社》引述知情人士透露，蘋果公司（Apple，美：AAPL）已暫停招聘研發部門以外的職位。報道指，這是對明年削減預算的現有計劃的升級。

報道稱，蘋果上月已停止招聘。知情人士稱，暫停招聘會影響一些公司職位，以及標準硬件和軟件工程的職位。但通常不包括負責公司未來產品和長期計劃的團隊。

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但報道引述蘋果一份聲明表示，公司仍繼續招聘，但鑑於當前的經濟環境，其在某些​​業務領域採取非常慎重的做法。

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責任編輯：黃苑筠