【帶你睇盤】元朗靚裝上車盤　兩房叫價360萬

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【大酒店 45】第三季香港半島酒店業務見好轉 房租收入按季升40.3% 歐美房租收入仍遠超香港及亞洲地區
樓價持續下跌，400萬元以下的上車盤增多，今期利嘉閣推薦的屋苑為金馬大廈，樓盤位於元朗市中心鳳翔路45至67號。雖然樓齡相對大，但勝在周邊配套齊全，而且入場價不用400萬元。
放盤單位為金馬大廈中層C室，實用面積305平方呎，兩房間隔，現叫價360萬元，若申請九成按揭，首期只需36萬元。單位最大賣點是，裝修新淨企理，可節省一大筆裝修費。
|放盤單位
|金馬大廈中層C室（物業編號：BR66413058）
|實用面積
|305平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|360萬元
|賣點
|
裝修新淨企理。
間隔四正，實用率高。
首期低至36萬，上車之選。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢