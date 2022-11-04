【帶你睇盤】元朗靚裝上車盤　兩房叫價360萬

樓價持續下跌，400萬元以下的上車盤增多，今期利嘉閣推薦的屋苑為金馬大廈，樓盤位於元朗市中心鳳翔路45至67號。雖然樓齡相對大，但勝在周邊配套齊全，而且入場價不用400萬元。

放盤單位為金馬大廈中層C室，實用面積305平方呎，兩房間隔，現叫價360萬元，若申請九成按揭，首期只需36萬元。單位最大賣點是，裝修新淨企理，可節省一大筆裝修費。

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放盤單位 金馬大廈中層C室（物業編號：BR66413058） 實用面積 305平方呎 間隔 兩房 叫價 360萬元 賣點 裝修新淨企理。 間隔四正，實用率高。 首期低至36萬，上車之選。

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