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【帶你睇盤】元朗靚裝上車盤　兩房叫價360萬

股樓投資 20:31 2022/11/04

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樓價持續下跌，400萬元以下的上車盤增多，今期利嘉閣推薦的屋苑為金馬大廈，樓盤位於元朗市中心鳳翔路45至67號。雖然樓齡相對大，但勝在周邊配套齊全，而且入場價不用400萬元。 

放盤單位為金馬大廈中層C室，實用面積305平方呎，兩房間隔，現叫價360萬元，若申請九成按揭，首期只需36萬元。單位最大賣點是，裝修新淨企理，可節省一大筆裝修費。 

    點擊圖片放大
    +9
    +8
放盤單位 金馬大廈中層C室（物業編號：BR66413058）
實用面積 305平方呎
間隔 兩房
叫價 360萬元
賣點

裝修新淨企理。

間隔四正，實用率高。

首期低至36萬，上車之選。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3sWM9OT

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

金馬大廈 利嘉閣 上車盤 元朗 二手市場 私人屋苑

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