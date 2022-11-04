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樓價指數按周跌近2% 跌幅逾6年來最大 創2017年12月後新低

股樓投資 19:01 2022/11/04

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中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報164.91點，創255周新低，重返2017年12月水平，按周跌1.96%，跌幅346周(2016年3月)以來最大。指數進一步向下迫近160點低位，僅相差4.91點或3.07%，估計由12月底提前於11月底達到。樓價跌勢未止，本周CCL八大指數齊跌，是樓價下調近16周以來第4次。11月3日美國聯儲局加息0.75厘，滙豐銀行宣布上調最優惠利率0.25厘，對樓價的影響將於11月下旬公佈的CCL才開始反映。預期3周後(11月底)公佈的CCL將達160點水平，估計期間跌幅約10點或5.88%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報164.99點，創258周新低，重返2017年11月水平，按周跌2.16%，跌幅728周(2008年11月)以來最大。CCL(中小型單位)報163.23點，創258周新低，重返2017年11月水平，按周跌2.15%，跌幅728周(2008年11月)以來最大。CCL(大型單位)報173.11點，創88周新低，重返2021年2月水平，按周跌1.16%，跌幅10周以來最大。樓價持續向下，四大整體指數齊跌4周，CCL累跌3.35%，CCL Mass累跌3.36%，CCL(中小型單位)累跌3.41%，CCL(大型單位)累跌3.04%。

延伸閲讀【多圖】必嘉坊‧迎匯兩房連裝修示位陪你睇 現代復古風設計彰顯生活品味

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撰文 : 蔡子俊

CCL 中原地產

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