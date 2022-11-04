【太古地產】太古旗下太古廣場辦公樓首三季續約租金跌18%　內地商場零售銷售全綫跌

▲ 太古旗下太古廣場辦公樓首三季租金跌18% 內地商場零售銷售全綫跌

太古地產 （01972） 首三季東薈城名店倉及太古廣場購物商場的零售銷售額分別增長1.7%及1.5%，但太古城中心的零售銷售則跌4.3%。截至9月30日止，於香港的三大商場的租用率與去年底相同，太古廣場購物商場為96%、太古城中心及東薈城名店倉各為100%。

太古地產發言人指，旗下香港商場人流及銷售額於第三季繼續有改善，主要由於疫情漸趨穩定，以及香港特區政府發放第二輪消費券，刺激消費氣氛。

香港辦公樓市道維持疲弱

辦公樓物業方面，太古廣場的續約租金首三季跌18%，太古廣場一座 / 二座的最新租金為每平方呎100至120元，太古廣場三座為95元，整體租用率較去年底跌1個百分點至97%。

太古坊首三季續約租金亦跌2%，其中，港島東中心及太古坊一座的續約租金升1%，最新租金為50元中位至70元低位，租用率為97%，而其他太古坊辦公樓的續約租金亦跌3%，最新租金為40元中位至50元低位，租用率為95%。

太古地產發言人指，雖然政府因應疫情進一步放寬旅遊限制，但香港整體辦公樓市道維持疲弱，主要受宏觀經濟環境及地緣政治等不明朗因素影響。

值得留意是，太古坊全新甲級辦公樓太古坊二座於今年九月獲發入伙紙，並取得良好的預租成績。

內地6個商場表現第三季度逐步改善

內地市場方面，太古地產首三季零售物業的零售銷售額全綫下跌，其中，上海興業太古滙跌42%、北京頤堤港跌23.6%，北京三里屯太古里亦跌20.6%。

至於辦公樓物業，太古滙辦公樓最新租金為每平方米100 元（人民幣，下同）中位至200元低位，租用率為95%，頤堤港一座租金為200元高位至300元中位，租用率為95%，香港興業中心一座及二座租金為300元中位至400元中位，租用率為100%。

太古地產發言人指，隨著各城市的疫情管控措施放寬，旗下中國內地6個商場的表現於第三季度逐步改善。然而，商場的零售業務於今年首三個季度受不同程度的防控措施影響，整體零售銷售額增長比去年同期下降。在零售表現逐漸回穩的勢頭下，於中國內地的商場繼續通過優化租戶組合和推出具吸引力的推廣營銷活動。

至於位於美國佛羅里達州邁阿密市的Brickell City Centre，首三季零售銷售額增長31.8%，但租用率較去年底跌7個百分點至91%。

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編輯：袁諾曦