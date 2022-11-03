【有相睇】將軍澳東港城兩房548萬沽　實用呎價11760元

八號風球懸掛期間，有用家積極睇樓搵盤。美聯物業黃少明說，將軍澳東港城6座低層C室，實用面積466平方呎，兩房間隔，原開價600萬元，終減價52萬元，即約9%，獲區外客以548萬元購入作新婚居所，實用呎價11,760元。據悉，單位面向馬路，而且樓下為商場排風口，屬屋苑質素較低的單位。

從代理提供的相片可見，單位裝修企理。據了解，買家本身於同區睇樓，得悉地理位置佳，且毗鄰港鐵站的東港城，有見上址業主願意大幅減價，最終決定扑鎚以「筍價」入市。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

資料顯示，原業主於2013年中以405萬元購入上述單位，持貨超過9年，現帳面獲利143萬元，物業萬內升值35%。

同場加映【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

同場加映【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機