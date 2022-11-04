【經濟衰退】白宮官員稱美國未陷衰退 聯儲局加息後經濟仍強勁

美國白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain ）周四 （3日）對外表示，美國經濟並未陷入衰退，且他認為即使在聯儲局（Fed）再度加息後，美國經濟依舊穩健。

聯儲局周四（3日）再度加息0.75厘，一如市場預期。克萊恩表示：「美國經濟沒有陷入衰退，整體失業率仍處在 50年來的低點，經濟依舊強勁且持續成長，創造就業機會。」

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面對美國高企的通脹率，克萊恩指，白宮正致力於解決目前經濟中遭遇的最大問題，即是通脹，以及降低日常用品的價格，物價暴漲確實抑制民眾的生活開支。

美國白宮經濟顧問Brian Deese先前亦曾表示，美國經濟衰退的風險雖不容忽視，但「與全球其他地區相比，美國經濟仍表現相對良好」。

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記者：何珊如