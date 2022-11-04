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【經濟衰退】白宮官員稱美國未陷衰退 聯儲局加息後經濟仍強勁

環球政經 19:29 2022/11/04

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美國白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain ）周四 （3日）對外表示，美國經濟並未陷入衰退，且他認為即使在聯儲局（Fed）再度加息後，美國經濟依舊穩健。

聯儲局周四（3日）再度加息0.75厘，一如市場預期。克萊恩表示：「美國經濟沒有陷入衰退，整體失業率仍處在 50年來的低點，經濟依舊強勁且持續成長，創造就業機會。」

同場加映﹕【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

面對美國高企的通脹率，克萊恩指，白宮正致力於解決目前經濟中遭遇的最大問題，即是通脹，以及降低日常用品的價格，物價暴漲確實抑制民眾的生活開支。

美國白宮經濟顧問Brian Deese先前亦曾表示，美國經濟衰退的風險雖不容忽視，但「與全球其他地區相比，美國經濟仍表現相對良好」。

 

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

 

【大行報告】 內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成【見下頁

 

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記者：何珊如

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經濟衰退 美國聯儲局 通脹 白宮 經濟 貨幣政策 量化寬鬆 美股

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