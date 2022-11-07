【美國中期選舉】參眾兩院會否易主？拜登淪「跛腳鴨」點算？

美國明日（8日）舉行中期選舉，中期選舉向來較有利在野黨，外界猜測民主黨失去參眾兩院控制權的可能性很高。拜登屆時倘淪為「跛腳鴨」總統，民主黨推動的多項政策立法進程勢將受阻，民主黨更恐面臨國會調查等壓力。

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參眾兩院會否易主？

可能性較高。眾議院共435席，今次會改選全數議席。民主黨目前雖掌控眾院，但該黨31名眾議員退休或另謀他職，是自1992年以來最多人退下來的一次。而共和黨只有20名眾議員退休或另謀他職。

路透社分析指，共和黨今次只需再多5席就可重掌眾院。而美國是次為每10年一次重劃選區，獨立專家預計共和黨藉此可增加3席，因此共和黨選情十分有利。

參議院共100席，兩黨各佔50席。不過屬民主黨的副總統賀錦麗（Kamala Harris）作為參議院議長於票數平局時可投關鍵一票，民主黨暫掌參院控制權。

參院今次會改選35席，而共和黨只需反超一席就會奪回參院控制權。

今次選舉有哪些焦點議題？

經濟議題最受關注。美國經濟持續受通脹壓力影響，家庭面臨食品及能源開支大增的壓力。路透社的民調顯示，選民關注經濟的程度，遠超犯罪率、移民、墮胎權及環境等議題。

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民主黨失參眾兩院控制權有何後果？

1.拜登變「跛腳鴨」政府

拜登（Joe Biden）於頭兩年總統任期，推動了氣候變化、槍械管制、基建設施投資及減少兒童貧困的新法案立法進程。一旦民主黨失參眾兩院控制權其一，就足以令共和黨阻撓國會通過這些法案。

2.墮胎權等議題變天

新一任參議員任期為6年，共和黨如重掌參院，可獲批准聯邦法官甚至最高法院大法官提名的權力，也可阻止拜登提名新法官，維持保守派佔多數的局面。

而且36州同期也會舉行州長選舉，而州長有權制定該州法律，也會影響墮胎權等議題在州級實施的情況。

3.民主黨或面臨國會調查

共和黨倘重獲參眾兩院控制權，可獲得調查及彈劾權力，舉行國會聽召會及傳召證人作供。民主黨人料拜登及其家族會成為共和黨人針對的目標。

共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）去年更表示，眾議院共和黨人會面對彈劾拜登的巨大壓力。

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責任編輯：鄭錦玲