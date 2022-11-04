【港元定期存款】 港元定存最高8.8厘 長息5厘有得揀 搶存戰延至明年初

▲ 滙豐本周帶頭加港元定存息。

港銀續勇搶年結錢，11月開局首周，颱風突襲只得4個半交易天，但仍多達18間大小銀行鬥加港元定期存款息，單以今天（11月4日）計，已有4行出手，包括恒生（00011）、星展、大眾財務及平安壹賬通全面加息。而全周率先延戰幔，最矚目的是滙豐（HSBC）、渣打香港（02888）及富邦，齊於本周一（10月31日）調高短中長息。

至於甫踏入11月，東亞（00023）、工銀亞洲、信銀國際、上商及建行亞洲也調升短中長息，匯立則向中長息埋手，大新（02356）及大眾銀行也鬥加不同存期的年息，交銀香港更5連加，創興則追趕4厘息陣營。南商連環推4個高息計劃，當中最高息是388天享4.3厘；且把7天短存享5.5厘的截止期，順延至2023年1月3日，令明年的搶存戰提早開打。

綜觀全周的高息榜，最大變動是1年期，因富邦大幅上調0.5厘至5.1厘而奪冠，華僑永亨的5厘跌至亞軍，卻險勝大新及建行亞洲的4.9厘。

半年期也基於富邦加至4.9厘而摘冠，緊接其後是大新及交銀香港的4.75厘，建行亞洲以4.7厘險守3甲。

●東亞3個月8.8厘限存1萬 截止期延至年底

3個月續以東亞的8.8厘獨霸榜首，入場費為1,000元，但最多只限1萬元，合資格新客賺盡僅220元利息，這迎新獎賞於8月29日在BEA App推出，剛把截止期順延至年底。而建行亞洲以4.7厘排第2，富邦的4.6厘屈居季軍。

7天短存仍以集友及恒生齊享6厘膺高息王，1個月是滙豐的5厘居首，9個月年息以富邦的5厘稱王。

此外，比拼發鈔行，渣打香港（02888）於10月31日加0.2厘至4厘，中銀香港（02388）更早於10月26日勁加0.6厘，新息率突破4厘關；兩行皆跑贏滙豐於10月底提高0.3厘至3.7厘。

半年期方面，中銀上周大升0.7厘至3.8厘，險勝渣打的3.6厘；滙豐則於10月底調升0.3厘、至3.4厘，似拉近跟競敵的距離。

3個月期，中銀上周大幅勁升1厘，新息率至3.6厘，仍遙遙領先滙豐新近加0.4厘至2.9厘；渣打也剛大幅提升此短存1.1厘、至2.5厘，惟只供中小企客戶。

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●跨月吸存戰 龍頭行頻出擊 富邦3破頂息

另市傳渣打為存入200萬元新錢提供半年息4.4厘、以及1年高達4.7厘，渣打回應本報查詢指，該行不時為特選客戶提供特惠定存推廣，息率因客戶個別情況而異。

本周正值跨月度，吸存戰有3大亮點，分別為︰

（1）龍頭行頻頻加息：滙豐自5月至今已第13度出擊，單以10月份來看已4次提高存息，分析指龍頭發鈔行高踞本港約四成存款，年結前屢藉高息吸客，相信為要捍衛市佔率；況且，在加P息前先鎖定資金成本。

（2）湧現3個破頂息：富邦例牌「瘋狂搶錢」，勢要在存款爭霸戰佔優，勁加半年期至4.9厘、9個月報5厘、以及1年為5.1厘，3存期皆創同期新高。



●匯立encore送Eason演唱會門票 門檻降至3萬

（3）虛銀「以飛代息」變陣突圍：匯立孖招齊發，既大幅上調1年期0.7厘至4.7厘，打入長息榜5甲列。又猛encore借Eason谷客，該行於10月11日推9個月GoSave 2.0定期存款，即可免費獲取陳奕迅演唱會門票最多兩張，存入12.8萬元可獲價值680元門票兩張，存16.8萬元獲980元兩張；瞬間爆額。隨即於10月25日加推，但10月底又再遭搶購換罄。

匯立再度於11月3日至23日加推換Eason飛， 同樣以GoSave 2.0定期存款優惠推出，但把起跳銀碼降至3萬元，鎖定年期卻較長，至1年半。

主要有兩大玩法，首先，換兩張價值980元的陳奕迅飛，可揀存入4萬元做18個月定存、或存7萬元做12個月期，又或存入9萬元做9個月定存。

另一選擇是換兩張價值680元的門票，最低起始金額是存入3萬元做18個月定存、或斥5萬元做12個月期、又或存6萬元做9個月定存。匯立強調，以上定期沒有年利率， 先到先得送完即止；但保證有飛，毋須向黃牛買貴飛。

●眾安新招吸客 玩世界盃遊戲贏商場優惠

眾安（ZA Bank）則另闢戰綫，為11月20日開鑼的世界盃先熱身，新推「千萬獎賞在一盃」，存戶玩遊戲完成任務，再儲球隊卡，有機贏總值1,000萬元的商場優惠券等着數。

展望後市，港息走勢繫於美息，聯儲局一如所料加息0.75厘後，4大銀行把優惠利率（P）上調0.25厘。

●美續加息 花旗廖嘉豪：港P息或累加1.375厘

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，該行的分析員預期，聯儲局於12月15日的會議或加息50點子，明年2月再加50點子，3月和5月分別只加息25點子，令最終利率達到5.25至5.5厘。

美元暫報112，廖嘉豪又料，今年底至明年第一季，美滙指數的高低位介乎110到115，但上試區間頂部的機會較高。

本港P息已兩連加，累升0.375厘，但廖嘉豪預期，本港優惠利率或會累加1.375厘，惟沒有確實的加息時間表預測。由於現時12個月的同業拆息已超過5厘水平，銀行或面臨繼續調高P息的壓力。根據2003年的加息周期，當時1個月HIBOR超過4厘，最優惠利率便加至超過7厘。

不過，廖嘉豪補充，本港未來的加息幅度仍要視乎多項變數，例如銀行實際資金成本及宏觀環境，同時若更多儲蓄存款轉為定期存款，且利率維持高位，港銀可能更傾向於加P息。

那邊廂，單以虛擬銀行比拼，1個月期以平保（02318）參股的虛銀平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠。3個月是工銀亞洲、騰訊（00700）和港交所（00388）投資的虛銀、富融（Fusion Bank）的3.58厘佔優，跑贏小米（01810）牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘。

4個月期是中銀香港、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank的3.8厘最高。半年期方面，滙立以4.2厘奪冠，9個月期是滙立的4.4厘稱冠。1年期以滙立的4.7厘領先同業，18個月是滙立的4.08厘、以及兩年期也是滙立的4.18厘獨霸榜首。

1個月拆息3連跌至3.19厘，半年期直逼5厘、報4.99厘，1年為5.35厘；港滙在今早一度乍現7.85弱方兌換保證範圍。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君



