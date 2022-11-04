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【美股焦點】美國11.6起進入冬令時間　美股開市延至香港時間晚上10時30分　有望成最後一次撥慢時鐘？

股市 18:14 2022/11/04

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【美股焦點】美國11.6起進入冬令時間　美股開市延至香港時間晚上10時30分

美國冬令時間即將開始，當地時鐘將撥慢1小時，今年冬令時將於11月6日開始，至2023年3月12日結束，美國東岸與香港時差增至13小時，故11月7日（下周一）起，美股開市時間由香港時間晚上9時30分調整到10時30分。

美股冬令交易時間：

香港時間22：30至翌日05：00

美股冬令盤前交易時間：

香港時間17：00至22：30

美股冬令盤後交易時間：

香港時間05：00至09：00

《陽光保護法》若通過 今次將是美國最後一次冬令

今次或是美國最後一次冬令時間，因為今年美國參議院通過《陽光保護法》（Sunshine Protection Act），預計2023年11月起永久轉用夏令時間法案，然而眾議院尚未通過。《陽光保護法》此前曾兩次被提出，但在委員會中被否決。

今年3月參議院通過後，由於與槍支暴力、通貨膨脹和墮胎等其他問題相比，《陽光保護法》被認為缺乏重要性，因此在眾議院遭到阻礙，即使通過後也總統拜登簽署作實，據說他正在仔細考慮該法案。

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記者：李哲毅

美股 美國參議院

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