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【黑膠唱片機】復刻版黑膠唱片機　加入現代化功能

12:00 2022/11/05

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專門推出音響器材的Audio-Technica（鐵三角）近日推出的復刻版Sound Burger經典黑膠唱片機，將建議售價定為199美元（約1,562港元）。

黑膠唱片機近年又重新興起，亦有不少香港歌手走復古路線，推出黑膠唱片吸引歌迷，帶動黑膠唱片機熱潮。市面上的黑膠唱片機款式眾多，當中以皮帶驅動方式的黑膠唱片機較適合初次接觸的用家，香港市場的人氣黑膠唱片機定價由4千多至5萬元不等。

專門推出音響器材的Audio-Technica（鐵三角）近日推出的復刻版Sound Burger經典黑膠唱片機，將建議售價定為199美元（約1,562港元），以低價搶攻市場。該黑膠唱片機復刻鐵三角曾在1980年代推出的Sound Burger機款，並加入多個更符合現代的功能，如支援藍牙方式連接，對比以往必須透過有線連接的方式更方便；以及採用以USB-C重複充電使用的鋰電池設計。

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對比以往的黑膠唱片機，該復刻版Sound Burger經典黑膠唱片機單次充電，可對應長達12小時連續播放時間，毋須在連接大型電池的情況下運作。在唱針方面，則依然採用鐵三角製作的ATN3600L唱針，並且透過直流馬達與皮帶方式驅動運作，分別可對應播放33 1/3及45兩種轉速格式的唱片內容。

此外，鐵三角還會額外隨盒附上一組3.5mm耳機孔轉雙RCA的連接線，方便用家以有線方式，外接擴音器播放；並且沒有附贈耳機。

目前在鐵三角香港官網雖未見該產品上架，但有興趣用家可以在美國官網瀏覽更多詳情。

責任編輯：張寶燕

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