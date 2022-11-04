  • 23°C
香港時間 : 20221104日 (週五) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】《大海賊時代！亞洲巡迴展》首站選址香港　11月24日登場（多圖）

商業 17:57 2022/11/04

分享：

分享：

《大海賊時代！亞洲巡迴展》於2022年開始作亞洲巡迴展出，香港作為亞洲首站，特展將於11月24日起登場。（大會提供圖片）

由本地展覽策劃團隊Incubase Studio打造的《大海賊時代！亞洲巡迴展》於2022年開始作亞洲巡迴展出，香港作為亞洲首站，特展將於11月24日起登場。

【甜品商機】港式甜品楊枝甘露在台引起風潮　台企搶推相關產品

香港的《海賊王ONE PIECE》動畫特展獲日本東映動畫授權，由本地創作團隊製作，讓大家重溫歡笑與淚水交織的冒險。有別於漫畫、動畫的平面形式，《大海賊時代！亞洲巡迴展》將為參觀者帶來超高互動性及參與感的沉浸式體驗。

展覽設有16個主題專區，配合特製光影聲效重現多個著名場面，讓參觀者如置身於《海賊王ONE PIECE》經典劇情之中。場內設有8個AR手機及實體遊戲關卡，參觀者可挑戰遊戲以累積懸賞分數，贏取限量禮品。附近亦有期間限定店，售賣多款《海賊王》獨家主題精品。

16個主題專區　12位角色巨型雕塑

今次特展將會是亞洲區首站，會由《海賊王ONE PIECE》故事開初到最新章節，完整呈現草帽小子一伙的冒險世界。特展一共劃分成16個展區，還原經典篇章及場景，包括：「空島沉浸體驗」、「再見前進號」、火拳艾斯被囚禁的「海底大監獄」等。

本港的粉絲可以率先近距離欣賞多個全球首展的大型雕塑，包括一個由12個角色組成、重現大戰場面的巨型雕塑。

對於是次巡迴展，東映動畫製作人柴田宏明表示：「2019年前，在中國內地和香港都有很多《ONE PIECE》活動，但後來因為新冠肺炎肆虐而大幅減少。今次終於能夠再次舉辦對外開放的活動，我覺得非常高興」。

展覽詳情：

日期：2022年11月24日至2023年1月21日

地點：九龍尖沙咀彌敦道63號 iSQUARE國際廣場4樓

時間：星期一至四：12:30pm至9pm、星期五：12:30pm至10pm、星期六、日及公眾假期：10:30am至10pm

購票網站：https://hk.trip.com/w/onepiecehk

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【無懼通脹】通脹無礙星巴克銷售　為何顧客反而加碼消費？

【奢侈品市場】Tiffany加入奢侈品牌加價陣營　專家：消費者需求仍然強勁

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【周末好去處】滙豐首席贊助M+部份展館　推出多項活動
2022/08/05
【周末好去處】滙豐首席贊助M+部份展館　推出多項活動
【周末好去處】「創新科技嘉年華」22日開幕　公眾人士可參與「五感科技體驗館」
2022/10/20
【周末好去處】「創新科技嘉年華」22日開幕　公眾人士可參與「五感科技體驗館」
【周末好去處】Nespresso推出限定體驗館RE:FARM　體驗咖啡渣回收變肥料種香草
2022/10/21
【周末好去處】Nespresso推出限定體驗館RE:FARM　體驗咖啡渣回收變肥料種香草
【周末好去處】本地藝術家展覽　藉舊式打字機製作「哲學符號」　躋身全球100強
2022/11/01
【周末好去處】本地藝術家展覽　藉舊式打字機製作「哲學符號」　躋身全球100強

你可能感興趣

【周末好去處】滙豐首席贊助M+部份展館　推出多項活動
12:22 2022/08/05
【周末好去處】滙豐首席贊助M+部份展館　推出多項活動
【周末好去處】「創新科技嘉年華」22日開幕　公眾人士可參與「五感科技體驗館」
18:28 2022/10/20
【周末好去處】「創新科技嘉年華」22日開幕　公眾人士可參與「五感科技體驗館」
【周末好去處】Nespresso推出限定體驗館RE:FARM　體驗咖啡渣回收變肥料種香草
16:15 2022/10/21
【周末好去處】Nespresso推出限定體驗館RE:FARM　體驗咖啡渣回收變肥料種香草
文娛藝術 電玩手遊 電影 雕塑 展覽 香港 日本 One Piece 亞洲

下一篇文章

【甜品商機】港式甜品楊枝甘露在台引起風潮　台企搶推相關產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【adidas】adidas正式終止與Kanye West合作　停產Yeezy預計大蝕20億元
【adidas】adidas正式終止與Kanye West合作　停產Yeezy預計大蝕20億元
【放寬防疫】酒吧業界預料解禁後人流大增5成　生意額有望回復疫情前水平
【放寬防疫】酒吧業界預料解禁後人流大增5成　生意額有望回復疫情前水平
【萬聖節好去處】萬聖節去邊影相打卡？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）
【萬聖節好去處】萬聖節去邊影相打卡？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）
【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成
【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成
【遙距工作】人力資源管理平台Deel夥WeWork　一站式安排全球通行會籍
【遙距工作】人力資源管理平台Deel夥WeWork　一站式安排全球通行會籍
第9屆香港美食嘉年華周末舉行　主辦方商戶看好人流消費
第9屆香港美食嘉年華周末舉行　主辦方商戶看好人流消費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款