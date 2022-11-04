【周末好去處】《大海賊時代！亞洲巡迴展》首站選址香港　11月24日登場（多圖）

▲ 《大海賊時代！亞洲巡迴展》於2022年開始作亞洲巡迴展出，香港作為亞洲首站，特展將於11月24日起登場。（大會提供圖片）

由本地展覽策劃團隊Incubase Studio打造的《大海賊時代！亞洲巡迴展》於2022年開始作亞洲巡迴展出，香港作為亞洲首站，特展將於11月24日起登場。

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香港的《海賊王ONE PIECE》動畫特展獲日本東映動畫授權，由本地創作團隊製作，讓大家重溫歡笑與淚水交織的冒險。有別於漫畫、動畫的平面形式，《大海賊時代！亞洲巡迴展》將為參觀者帶來超高互動性及參與感的沉浸式體驗。

展覽設有16個主題專區，配合特製光影聲效重現多個著名場面，讓參觀者如置身於《海賊王ONE PIECE》經典劇情之中。場內設有8個AR手機及實體遊戲關卡，參觀者可挑戰遊戲以累積懸賞分數，贏取限量禮品。附近亦有期間限定店，售賣多款《海賊王》獨家主題精品。

16個主題專區 12位角色巨型雕塑

今次特展將會是亞洲區首站，會由《海賊王ONE PIECE》故事開初到最新章節，完整呈現草帽小子一伙的冒險世界。特展一共劃分成16個展區，還原經典篇章及場景，包括：「空島沉浸體驗」、「再見前進號」、火拳艾斯被囚禁的「海底大監獄」等。

本港的粉絲可以率先近距離欣賞多個全球首展的大型雕塑，包括一個由12個角色組成、重現大戰場面的巨型雕塑。

對於是次巡迴展，東映動畫製作人柴田宏明表示：「2019年前，在中國內地和香港都有很多《ONE PIECE》活動，但後來因為新冠肺炎肆虐而大幅減少。今次終於能夠再次舉辦對外開放的活動，我覺得非常高興」。

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責任編輯：李智美