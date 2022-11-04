  • 23°C
香港時間 : 20221104日 (週五) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大酒店45】半島酒店第三季於歐美平均房租按年升近22%至8164元　遠超香港及亞洲地區

股市 17:55 2022/11/04

分享：

分享：

半島酒店第三季於歐美平均房租按年升近22%至8164元　遠超香港及亞洲地區

半島酒店母企大酒店 （00045） 公布第三季營運數據，於香港、其他亞洲地區及歐美地區的半島酒店表現均較第二季佳。當中，歐美地區的半島酒店表現仍最突出，平均房租升至8164元，按季升2.2%，按年升21.7%，平均可出租客房收入按年升32.1%至5,118元，出租率為63%。

至於香港地區，上季平均房租為3649元，按季及按年升21.1%及17.1%，平均可出租客房收入為1023元，按季升40.3%，但按年跌25.8%，出租率較第二季上升4個百分點。

其他亞洲地區的平均房租按季升8.5%至2071元，但按年跌38.9%，平均可出租客房收入為895元，按季升52%，按年跌6.4%，出租率為43%，較第二季改善12個百分點。

出租物業方面，大酒店指，第三季商場、辦公大樓及住宅的每平方呎每月平均租金依次為134元、64元及46元，按年跌2.9%、升1.6%及跌4.2%。商場出租率升至93%、辦公大樓及住宅則跌至91%及74%。

大酒店股價全日升2.4%，收報6.52元。

【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！

相關文章：

【半島酒店母企】大酒店倫敦半島酒店項目超支約20億　預算增至10.2億英鎊

【半島酒店母企】大酒店：「0+3」的醫學監測會妨礙旅客訪港　有必要取消所有隔離的規定和旅遊限制

【業績｜酒店】半島酒店母企大酒店上半年基本虧損收窄至2.5億不派息　上季香港半島酒店平均房租跌至3013元

編輯：袁諾曦

 

港股 大酒店（00045）

上一篇文章

【港股北水+夜期】北水續錄60.5億元淨流入　大手吸騰訊藥明　恒指夜期升68點（不斷更新）

下一篇文章

【今日至HOT】男子日飲提神飲品患糖尿要切腳洗腎　嵐山3房套造價跌穿700萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款