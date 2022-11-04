【大酒店45】半島酒店第三季於歐美平均房租按年升近22%至8164元　遠超香港及亞洲地區

▲ 半島酒店第三季於歐美平均房租按年升近22%至8164元 遠超香港及亞洲地區

半島酒店母企大酒店 （00045） 公布第三季營運數據，於香港、其他亞洲地區及歐美地區的半島酒店表現均較第二季佳。當中，歐美地區的半島酒店表現仍最突出，平均房租升至8164元，按季升2.2%，按年升21.7%，平均可出租客房收入按年升32.1%至5,118元，出租率為63%。

至於香港地區，上季平均房租為3649元，按季及按年升21.1%及17.1%，平均可出租客房收入為1023元，按季升40.3%，但按年跌25.8%，出租率較第二季上升4個百分點。

其他亞洲地區的平均房租按季升8.5%至2071元，但按年跌38.9%，平均可出租客房收入為895元，按季升52%，按年跌6.4%，出租率為43%，較第二季改善12個百分點。

出租物業方面，大酒店指，第三季商場、辦公大樓及住宅的每平方呎每月平均租金依次為134元、64元及46元，按年跌2.9%、升1.6%及跌4.2%。商場出租率升至93%、辦公大樓及住宅則跌至91%及74%。

大酒店股價全日升2.4%，收報6.52元。

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編輯：袁諾曦