巴塞球星突掛靴周六最後一戰 幫球會慳巨額解約金

西甲勁旅巴塞隆拿今季不乎預期，財政壓力繼續加大。陣中西班牙老將碧基日前突然宣布掛靴，將在周六（5日）最後一次代表巴塞上陣，為18年球員生涯畫下句號。據悉，碧基主動與巴塞解約，讓球會不需支付巨額解約費。

西班牙退役球星突自爆性取向 後稱被黑客陷害 【下一頁】

碧基（Gerard Pique）周四（3日）突然宣布，將在周六聯賽舉行後正式退役。本輪巴塞隆拿（Barcelona）將在香港時間周日（6日）深夜4時主場迎戰中遊球隊艾美利亞（Almeria），既為球會世界盃前最後一場主場賽事，亦是碧基職業生涯最後一場比賽。

碧基在發布的影片中表示，足球給予自己一切，與一群史上最佳球員並肩作賽，成為從小支持的巴塞隊長，贏得歐洲及世界冠軍殊榮。碧基指自己兒時的夢想已悉數實現，因此決定是時候離開球場。

碧基表示即將高掛球靴，但他仍然是巴塞球迷，繼續支持球隊，向子女傳達對巴塞的愛。他亦表示，自己終有一日會再回到巴塞。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

FIFA主席籲世界盃球隊聚焦足球 促停道德批判卡塔爾 【下一頁】

碧基與巴塞的合約至2024年6月才屆滿，有外國體育媒體報稱，如巴塞想與他解約，將需付出多達4,600萬歐元解約金（約3.53億港元），因此球會一直希望碧基願意主動離開。碧基宣布退役，將為巴塞省下大批費用。

年將36歲的碧基為巴塞青訓，但2004年轉投英超勁旅曼聯（Manchester United）並出道。他於2008年返回巴塞，展開14年巴塞生涯。碧基曾贏得無數球會及國家隊錦標，包括4次歐聯冠軍﹑8次西甲錦標﹑1次歐洲國家盃冠軍及1次世界盃冠軍等。

個人生活上，碧基與Shakira自2011年起拍拖，共育有兩名兒子，分別為9歲及7歲，但兩人始終未有步入婚姻。今年6月二人發表聯合聲明，證實已分開，並希望外界尊重他們的私隱。有指Shakira因發現碧基有「偷食」，最終決定狠心分手終結11年情。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培