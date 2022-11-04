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【科技一周回顧】Elon Musk改革Twitter衍生網絡安全問題　「PS5最佳拍檔」PS VR2月中開放預購

科技 19:00 2022/11/04

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！ 

Elon Musk（馬斯克）收購Twitter成功後宣布，Twitter用戶若是想保留帳號後面的藍剔，就要每月支付8美元（約63港元）來訂閱「Twitter Blue」。惟網絡犯罪份子看準了Twitter驗證混亂的情況，傳送釣魚郵件來騙取一些不知情的用戶帳號密碼。

【Twitter易主】Elon Musk上場　Twitter流失逾87萬用戶

【Twitter改革】馬斯克攜Tesla員工進駐Twitter　進行社交網絡代碼審查

Sony PlayStation日前終於公布新產品PlayStation VR2（PS VR2）上市資訊，PS VR2標準版盒裝包括PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器及立體聲耳機，售4,580元。不過這款專為PS5而開發的「PS5最佳拍檔」在定價方面，就比近日宣布加價的PS5數位版貴足1,000元。

阿里巴巴年度科技盛事雲棲大會，11月3日至11月5日於杭州舉辦。阿里巴巴旗下阿里雲（Alibaba Cloud）將於雲棲大會上展示雲端電腦的最新產品，搭載「無影」端雲融合架構的「無影」手提電腦。阿里雲智能基礎產品事業部負責人、阿里巴巴集團高級研究員蔣江偉表示，「無影」端雲融合架構可成為延伸和擴展的辦公室，助企業增強辦公的靈活性並提升營運效率。

開源程式託管平台GitHub早於今年9月警告有黑客假冒持續整合與交付平台CircleCI，竊取GitHub用戶的憑證，並影響許多採用GitHub的企業及組織等。Dropbox表示該企已成為相關的網釣攻擊受害者，黑客誘騙員工並取得登入憑證後，存取了Dropbox存放在GitHub上的130個儲存庫。

此外，有網絡安全解決方案供應商亦提醒用戶小心黑客以「釣魚詐騙」進行網絡犯罪，最常被假冒而進行網絡釣魚攻擊的三大品牌包括DHL、Microsoft、LinkedIn：

【數據私隱】詐騙分子最常偽冒DHL　誘騙用戶洩漏個人資料

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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