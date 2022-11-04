【ESG】財庫局︰首3季逾百隻ESG基金總額逾9679億元

▲ 今年首9個月本港共有154隻ESG基金。

疫後投資者的環保意識驟增，有助推動綠色金融產品的發展，今年首3季本港共有154隻ESG（環境、社會及管冶）的零售基金，年初至今首9個月急增61%；資產總值超逾9,679億港元。

●獲認可ESG基金數目增61% 惟資產管理規模減5%

財經事務及庫務局回應本報查詢指，截至今年9月30日，共有154隻獲證監會認可的ESG基金，當中有7隻為ETF，資產管理規模為1,241億美元（折合約9,679億港元）。相比去年底，獲認可的ESG基金在數目上增長了61%，但資產管理規模方面則下降了5%。

至於綠色債券，財庫局發言人表示，初步估算，今年首三季在香港安排的綠色和可持續債券總額超過200億美元（或逾1,560億港元）。而2021年全年在港安排的綠色和可持續債券總額約為310億美元（相當於約2,418億港元）。

●多管齊下拓ESG 先導計劃培訓人才

談及當局全方位促進綠色金融發展，財庫局發言人透露，特區政府會與金融監管機構和業界，繼續以多管齊下的策略，推動香港綠色和可持續金融，提供有助市場發展的基建和動力；具體而言，最新主要有3大措施，包括 ︰

（1）綠色債券：在「政府綠色債券計劃」下，自2019年5月已成功發行合共接近100億美元（或780億港元）等值的政府綠色債券，當中包括在2022年5月首次發行的綠色零售債券。當局將擴大政府綠色債券的發行，在2021至22年度起的五年內，總發行量比2021至22年度之前增加五倍以上。

為支持更多企業進行綠色融資，截至今年10月底，政府已在「綠色和可持續金融資助計劃」下，向超過160筆在港發行的綠色和可持續債務工具，批出近1.5億元資助。

（2）人才培訓：特區政府致力支持綠色和可持續金融能力建設和加強人才培訓，並已預留2億元推出為期三年的綠色和可持續金融培訓先導計劃，向從業員及有志投身相關界別人士提供資助，以獲取綠色和可持續金融的培訓機會。當局一直與業界持份者和培訓機構就計劃的執行細節聯繫和溝通，並已於今年10月底開始接受合資格培訓課程及資歷登記，計劃預計於本年稍後正式推出，屆時將公布個人申請資助的資格和程序，及首批合資格課程及資歷名單等詳情。

財經事務及庫務局亦全力支持綠色和可持續金融跨機構督導小組推出的「可持續金融實習計劃」，為學生創造更多本地的實習機會。

●捕捉碳市場機遇 Core Climate平台採核證減排標準VCS

（3）碳市場機遇：港交所（00388）於今年7月成立香港國際碳市場委員會，協助香港建設效率及成效兼備的國際碳市場後，已在10月推出全新的國際碳市場Core Climate，提供一個高效和透明的自願碳信用產品及工具交易平台，協助推動全球淨零轉型。

Core Climate平台參與者可透過平台獲取產品信息、持有、交易、交收及註銷自願碳信用產品。Core Climate上的碳信用產品來自全球各地經國際認證的碳項目，包括碳避免、減碳及碳消除項目，所有於Core Climate上市的項目均經認證及符合國際標準，例如Verra的核證減排標準VCS （Verified Carbon Standard）。

展望未來，港交所會繼續積極拓展碳交易生態圈，包括擴容產品服務、改善交易機制和基礎設施，並探索制定適用於香港的相關標準、帶動地區低碳經濟轉型，致力將本港發展為領先的國際碳交易中心。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

