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【奢侈品市場】Tiffany加入奢侈品牌加價陣營　專家：消費者需求仍然強勁

17:29 2022/11/04

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媒體報道稱，Tiffany全球產品價格將上漲20%至59%。（法新社圖片）

在全球經濟逆風中，多個奢侈品牌紛紛提高產品價格。繼Hermès及Chanel等企業後，珠寶品牌Tiffany & Co.亦加入加價陣營。專家表示，消費者的需求仍然十分強勁，惟品牌需留意過度使用加價策略的影響。

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環球時報報道，上周四（3日）獲悉Tiffany漲價消息，其內部工作人員表示，鑽戒產品從上周五（4日）開始漲價，品牌沒有給出原因及透露漲價幅度。但媒體報道稱，Tiffany全球產品價格將上漲20%至59%。

第3季度業績強勁

專家認為，奢侈品牌正在以提高價格的策略，以抵消全球經濟不確定性造成的損失，並保持穩定的利潤。包括開雲集團（Kering）、Hermès和LVMH在內的奢侈品集團，最近發布的第3季度財報均交付了強勁的業績。 

早前路透社報道，Hermès的一位代表表示，由於成本上升和貨幣波動，2023年價格將上漲5%至10%，同時指出需求仍然強勁。 

分析師表示：「奢侈品消費者的購買力始終是可靠的，因此品牌可以藉此提高價格並保持利潤」。但分析師也警告稱，如果過度使用該策略，可能會損害品牌形象，不宜太常發生。

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責任編輯：李智美

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