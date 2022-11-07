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【股神沽比亞迪】比亞迪倒升　巴菲特再申報沽出比亞迪　9月初起累售21億大貨

股市 11:42 2022/11/07

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【比亞迪1211】巴菲特周二再沽300萬股比亞迪、套現5.6億　料9月起累售21億大貨

比亞迪 （01211） 再遭股神巴菲特（Warren Buffett）減持，聯交所披露，巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）上周二（1日）以每股平均價169.8657元，減持329.7萬股，套現5.6億元，持股量由18.22%降至17.92%。

比亞迪周一（7日）最多跌4.5%，低見188.1元，隨港股愈升愈有，比亞迪最新已倒升0.6%，暫報198.1元，成交逾13億元。

巴郡第三季投資再虧101億美元 經營利潤勝預期、續持千億現金，可見【下一頁】

距上輪申報滿兩個月　巴郡期間持續減持比亞迪

巴郡周二減持後，因持股量跨越1%才觸發披露門檻，最新披露巴菲特旗下巴郡持有1.97億股比亞迪，較上一次公開披露沽貨，即9月1日時的2.07億股，減少1037.5萬股，以期間比亞迪平均價202.37元推算，該批貨值21億元。

巴菲特今年7月已大舉將比亞迪持倉存入花旗，據聯交所中央結算系統（CCASS）顯示，花旗倉位自上一次公開披露沽貨翌日，即9月2日起，單日流出逾100萬股比亞迪的日子多數集中在10月中旬以後，意味股神或在上月中才展開新一輸沽貨。

巴菲特最高曾持有2.25億股或20.49%比亞迪，自8月披露沽貨後，股神累計沽出2823.5萬股。

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記者：李哲毅

【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！

港股 美股 比亞迪股份（01211） 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）

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