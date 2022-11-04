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【數據私隱】詐騙分子最常偽冒DHL　誘騙用戶洩漏個人資料

科技 18:00 2022/11/04

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網絡安全解決方案供應商Check Point報告顯示，在2022年第三季度假冒DHL而進行的網絡釣魚攻擊飆升至首位，佔全球所有網絡釣魚攻擊22%。

黑客以「釣魚詐騙」進行網絡犯罪最為常見，網絡安全解決方案供應商Check Point的威脅情報部門Check Point Research引述近日報告指出，釣魚網站的數量大幅增加了5倍，從今年第一季度約800個增加到第二季度的5,000多個，常見的釣魚網站類型包括郵政服務、政府機構和網上銀行等。

該威脅情報部門指，航運業是其中一個品牌網絡釣魚的頭號攻擊目標，僅次於科技業。隨著零售業將迎來一年中最繁忙的時期，黑客亦可能會增加對網購者的攻擊案。根據該部門最新發布的網絡釣魚報告顯示，原本在2022年第一季度和第二季度，LinkedIn是最常被冒充的品牌，但在第三季度DHL飆升至首位，佔全球所有網絡釣魚攻擊22%。

【TikTok歐洲用戶】部分中國員工有權遙距存取數據　TikTok歐洲政策主任：職責所需

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在過程中，犯罪分子會使用與真實網站類似的網域名稱或URL，以及網頁設計來模仿知名品牌的官方網站。指向虛假網站的連結可通過電郵或短訊發送給個人，用戶可能在瀏覽網站時被轉移至另一個網站，或可能被欺詐性的流動應用程式觸發。虛假網站通常包含一張表格，以竊取用戶憑證、付款詳情或其他個人資料。

 

2022 年第三季最常被假冒而進行網絡釣魚攻擊的品牌：

 

1.         DHL（佔全球所有網絡釣魚攻擊的22%）

2.         Microsoft (16%)

3.         LinkedIn (11%)

4.         Google (6%)

5.         Netflix (5%)

6.         WeTransfer (5%)

7.         Walmart (5%)

8.         Whatsapp (4%)

9.         HSBC (4%)

10.       Instagram (3%)

建議：到官方網站查看航運進度

Check Point香港及澳門總經理周秀雲呼籲，所有用戶應謹慎對待任何聲稱來自LinkedIn的電郵或訊息。另鑒於DHL是本季最常被冒充的品牌，亦強烈建議收件人直接到官方網站查看航運進度和通知，切勿輕信任何電郵，尤其是那些要求分享資訊的電郵。

此外 ，Check Point亦有展示有關DHL網絡釣魚電郵範例，其中有一封惡意網絡釣魚電郵偽裝成來自「DHL Express」，實際上來自Webmail 地址「info@lincssourcing.com」，該電郵的主題是「無法遞送的DHL（包裹/貨物）」，郵件內容（見圖1）則聲稱有快遞要送給用戶，並可在更新收件地址後立即送出，以說服受害者點擊惡意連結。該連結更會指向另一個惡意網站（https://bafybeig4warxkemgy6mdzooxeeuglstk6idtz5dinm7yayeazximd3azai.ipfs.w3s.link/dshby.html/ ）， 要求受害者輸入用戶名和密碼。

  • 圖1：其中有一封惡意網絡釣魚電郵偽裝成來自「DHL Express」，聲稱有快遞要送給用戶，並可在更新收件地址後立即送出（Check Point提供圖片）
  • 圖2：該連結更會指向另一個惡意網站（https://bafybeig4warxkemgy6mdzooxeeuglstk6idtz5dinm7yayeazximd3azai.ipfs.w3s.link/dshby.html/ ）， 要求受害者輸入用戶名和密碼。（Check Point提供圖片）

此外，還有OneDrive網絡釣魚電郵範例：

 

OneDrive網絡釣魚電郵中，可看到攻擊者竊取用戶的Microsoft帳號資訊，以偽造的寄件者名稱「OneDrive」從Webmail地址「websent@jointak.com.hk」發出。

該主題為「在Onedrive上與您共用一份名為『提案』的文檔」。攻擊者聲稱在OneDrive上與用戶共用一份「提案」檔案，誘騙受害者點擊惡意連結（https://mail-supp-365.herokuapp.com/），並將用戶轉至另一個欺詐Microsoft網頁登錄頁面，要求用戶在該頁面中輸入帳戶密碼。

責任編輯：張寶燕

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