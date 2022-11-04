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樓價跌幅顯著 投資者減磅套現 「龍床盤」菁雋帳面蝕22.8萬轉手

股樓投資 17:07 2022/11/04

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知名屯門「龍床盤」菁雋錄蝕讓個案，投資者額外印花稅（SSD）鬆綁後沽貨，帳面蝕22.8萬元離場。

中原梁健文表示，今年樓價跌幅顯著，有人看淡後市，亦有人把握機會趁低吸納。分行新近促成屯門菁雋低層25室成交，實用面積169平方呎，屬開放式單位，原業主買入單位作收租用途，見今年全球持續加息，股市波動，樓市亦下跌，故趁單位「鬆綁」便立即「減磅」套現。單位叫價258萬元，新近以244萬元沽出，實用呎價14438元。

梁健文表示，按業主於2019年8月266.8萬元一手買入價計，持貨3年，現沽貨帳面蝕約22.8萬元或8.5%。不過，期內有租金收入，料實際蝕幅較少。至於新買家同屬投資者，見樓價跌幅顯著，但租金仍具支持，加上細單位容易租出，於是趁低吸納。

 

延伸閲讀【多圖】連方I示範單位陪你睇 3.5米樓底展示空間感

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 菁雋 屯門

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