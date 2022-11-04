境外貸款增加市場流動性 雙向效益惠及中外

今年初，中國人民銀行和國家外匯管理局發布《關於銀行業金融機構境外貸款業務有關事宜的通知》（銀發[2022] 27號，簡稱27號文），進一步支持及規範中國境內銀行開展境外貸款業務，這代表今後香港及其他海外公司能夠從廣大的中資銀行網絡取得融資。對香港而言，此舉有效強化其國際融資平台地位，對市場帶來正面作用。

在新政策下，中國境內銀行將為市場帶來更多流動資金，而整個亞洲區的企業均可受惠。除了明顯助益外，背後蘊藏著更重大的機遇乃鼓勵中資及國際銀行在企業貸款利率基準改革、提升可持續融資標準等重要議題上攜手合作。

我們相信27號文的推出將加速中資及國際金融機構統一最佳實踐標準，並支持風險分擔機制的發展，有助全球企業受惠於更廣泛的資金來源。

銀團貸款助管理風險

27號文列明了境內銀行能為境外企業提供的貸款上限，並適用於人民幣計值及外幣貸款。這項說明其實相當重要。

儘管大型中資銀行早已於香港擁有龐大業務並熟悉中國跨境資金往來限制，但此類規定以往一直令小型銀行對提供海外企業或外幣貸款卻步。隨著本條文推出，我們預計小型境內銀行將更積極拓展離岸貸款業務。而銀團貸款作為能讓多個貸方共同分擔信貸風險的模式，對銀行而言是既符合成本效益，又能管理風險敝口的進軍市場方法，我們預計將獲銀行業優先考慮。

銀團貸款對國際銀行來說已非新鮮業務，但在中國境內市場仍有待普及。亞太區貸款市場公會（APLMA）於過去25年來一直致力加強市場對銀團貸款的了解，肩負著促進銀團貸款市場在亞洲增長發展的重任。

骨牌效應惠及亞太區

27號文更可創造正面的骨牌效應。透過允許更多中國境內銀行參與國際銀團貸款，市場上有更多流動資金，代表不受條文覆蓋的銀行也能釋放資源作其他放貸，令亞太區更廣泛企業群體受惠。

此外，隨著更多境內銀行投身國際市場，他們也將加深對國際金融產品及工具的了解，如LIBOR停用後的基準利率、債務重組做法等。這對於發展中國境內信貸市場將帶來莫大禆益，尤其是推動採用銀團貸款作為雙贏的風險分擔機制。

綠色及可持續貸款市場也將受益於中資及國際銀行的深化合作關係。中國是全球規模最大的綠色貸款市場，至2022年3月底，中國綠色貸款餘額已逾18萬億人民幣（約2.7萬億美元）。

由於中國綠色金融標準體系及統一性仍在建設階段，國際貸款機構一直抱持觀望態度。但隨著體系更趨完善並與國際標準看齊，情況已逐漸改變。事實上，亞太區銀團貸款市場已經一致採用基於國際資本市場協會所訂立的國際綠色及可持續貸款標準，而不少中國企業一直採用這些國際認可標準在國際市場上為他們的低碳轉型項目募資。

波士頓諮詢公司（BCG）的研究指出要實現中國「3060雙碳目標，中國所需的資金達100萬億人民幣，調動更多資金至綠色項目的重要性將日漸增加。而這必須靠本地及國際投資者攜手合作方可達成。

即使過去兩年受新冠疫情影響，香港仍是亞太區內最活躍的貸款市場之一。提升境內與離岸市場參與者的協作不但有助推動市場發展，更能助力中國獲充足資金實現碳中和。

撰文：亞太區貸款市場公會副主席及中國委員會主席劉鎧傑

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