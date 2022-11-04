▲ 【對沖基金】Elliott 警告股市或再大幅下挫 全球正步向惡性通脹、金融市場極具挑戰

對沖基金Elliott Management據報向客戶致函稱，全球正步向惡性通脹，並可能走向二戰以來最嚴重的金融危機。Elliott提到，全球經濟和金融市場面臨極具挑戰性的局面，投資者將難以賺錢。

函件指出，目前市場出現很多可怕和嚴重負面的可能性，大量泡沫將會爆破，估計股市從高位下跌50%將是正常潛在結果，意味主要股票市場將進一步大幅下跌，但補充無法知道何時會發生這種情況。

Elliott料主要股市將進一步大幅下跌 但難論時間表

有外電引述Elliott指，鑑於目前存在許多風險，市場跌幅還不夠大，並警告隨著投資者熱情高漲，在近年牛市頂部出現反彈情況或會逆轉。

Elliott指出，隨著低息貨幣時代接近尾聲，目前經濟的極端狀況可能促使一系列超出整個二戰以來所見的的可能結果。Elliott更明言：「投資者不應僅僅因為他們經歷過金融危機，例如 1970 年代的熊市和石油危機、1987 年的美股崩盤、互聯網泡沫爆破或 2008 年的金融危機，就認為他們已經體驗過一切。」

Elliott批央行錯誤歸咎高通脹原因

Elliott同時批評央行不誠實地將高通脹原因歸咎於疫後供應鏈瓶頸，而非是疫情前所實施超寬鬆的貨幣政策。Elliott形容，世界正在走向惡性通貨膨脹，這可能導致全球社會崩潰、民眾或或國際衝突。

目前Elliott資產管理規模約560億美元，今年錄得6.4%回報，自1977年以來僅有兩年錄得負回報。

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編輯：李哲毅

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