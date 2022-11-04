【摺機試玩】三星期間限定店登陸沙田　設免費工作坊

上一篇文章
【數據私隱】詐騙分子最常偽冒DHL 誘騙用戶洩漏個人資料
三星（Samsung）兩款新摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold4及Z Flip4已在香港上市一段時間，如果還未試玩又有興趣的用戶，便可以留意以下新開設的Samsung期間限定店情報！
三星電子香港今（4日）宣布，Samsung期間限定店將於11月4日至17日進駐沙田新城市廣場一期一樓東翼，大眾可以同時體驗兩款最新摺機Galaxy Z Fold4、Z Flip4。該Samsung期間限定店除了展示Galaxy Z系列摺機，還有最新的智能手錶Galaxy Watch5及智能無線耳機Buds2 Pro等產品。
營業時間：2022年11月4日至11月17日，中午12時至晚上9時
The Point會員限定 免費工作坊
此外，Samsung期間限定店亦將有為新地商場The Point會員提供免費教學，讓用戶了解更多關於Galaxy Z系列的使用技巧。惟需注意，名額有限，先到先得，額滿即止。
當中包括不同主題的工作坊：
【手機鏡頭大戰】華為擊敗Google、Honor Mate 50 Pro奪DXOMark手機攝影榜首
此外，三星電子香港指出，是次期間限定店將推出多項額外禮遇，包括：於限定店舉行期間在沙田新城市廣場內的特約零售商或經銷商購買Galaxy Z Fold4，即可獲贈ITFIT 2-in-1 頸部恆溫按摩枕乙個，其建議零售價為938元；購買Galaxy Z Flip4則可獲贈ITFIT四合一除菌空氣清淨機，其建議零售價為798元；首500位於推廣期內在該廣場的指定特約零售商或經銷商購買指定Samsung產品（包括智能手機、平板電腦、手提電腦及生活家電）單件消費滿5,000元或以上，可享獲新地商場200元禮品卡。
【小米概念機】小米12S Ultra外接Leica鏡頭 提升光學效能
責任編輯：張寶燕
對兩款三星Galaxy Z系列摺機有興趣的讀者，也可重溫本網早前實測：