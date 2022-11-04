【摺機試玩】三星期間限定店登陸沙田　設免費工作坊

三星（Samsung）兩款新摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold4及Z Flip4已在香港上市一段時間，如果還未試玩又有興趣的用戶，便可以留意以下新開設的Samsung期間限定店情報！

三星電子香港今（4日）宣布，Samsung期間限定店將於11月4日至17日進駐沙田新城市廣場一期一樓東翼，大眾可以同時體驗兩款最新摺機Galaxy Z Fold4、Z Flip4。該Samsung期間限定店除了展示Galaxy Z系列摺機，還有最新的智能手錶Galaxy Watch5及智能無線耳機Buds2 Pro等產品。

營業時間：2022年11月4日至11月17日，中午12時至晚上9時

The Point會員限定 免費工作坊

此外，Samsung期間限定店亦將有為新地商場The Point會員提供免費教學，讓用戶了解更多關於Galaxy Z系列的使用技巧。惟需注意，名額有限，先到先得，額滿即止。

當中包括不同主題的工作坊：

綠食Food Art，11月5日 下午1時 | 下午2時 | 下午4時 | 下午5時

將有The Farm Club by Agrician的導師示範食用花擺盤秘訣，並以Galaxy Z Flip4手機分享Foodie必學的拍攝美食技巧

將有The Farm Club by Agrician的導師示範食用花擺盤秘訣，並以Galaxy Z Flip4手機分享Foodie必學的拍攝美食技巧 旅行隨拍，11月6日 下午1時 | 下午2時 | 下午4時 | 下午5時

由旅遊KOL梁彥宗分享以Galaxy Z Flip4手機，在旅遊時拍攝的秘技及注意事項

由旅遊KOL梁彥宗分享以Galaxy Z Flip4手機，在旅遊時拍攝的秘技及注意事項 汪汪Level Up，11月12日 下午1時 | 下午2時 | 下午4時 | 下午5時

將有來自Dogather的訓練師教授一些基本的寵物訓練，以及使用Galaxy Z系列進行寵物拍攝的技巧

將有來自Dogather的訓練師教授一些基本的寵物訓練，以及使用Galaxy Z系列進行寵物拍攝的技巧 S Pen 創意描繪，11月13日 下午1時 | 下午2時 | 下午4時 | 下午5時

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此外，三星電子香港指出，是次期間限定店將推出多項額外禮遇，包括：於限定店舉行期間在沙田新城市廣場內的特約零售商或經銷商購買Galaxy Z Fold4，即可獲贈ITFIT 2-in-1 頸部恆溫按摩枕乙個，其建議零售價為938元；購買Galaxy Z Flip4則可獲贈ITFIT四合一除菌空氣清淨機，其建議零售價為798元；首500位於推廣期內在該廣場的指定特約零售商或經銷商購買指定Samsung產品（包括智能手機、平板電腦、手提電腦及生活家電）單件消費滿5,000元或以上，可享獲新地商場200元禮品卡。

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責任編輯：張寶燕

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