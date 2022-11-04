法國黑人議員質詢難民問題 國會有人大叫「返去非洲啦」

歐洲各國近年湧入大量難民，法國亦深受嚴重影響。法國日前有黑人議員在國會發言，談論難民相關議題。在場另一名白人極右黨派國會議員突然大叫「返去非洲啦」，引起極大騷動。涉事議員事後解釋，言論並非針對黑人議員。

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比隆高（Carlos Martens Bilongo）周四（3日）在國民議會發言，質詢政府如何處理人道組織SOS Méditerranée提出的資金援助請求，幫助近日在海上獲救的234名難民尋找港口靠岸。

此時，國會內傳出一句「他們應該返去非洲」，旋即惹起嘩然。議長布魯恩—皮韋（Yael Braun-Pivet）要求發言者表明身份，在場其他議員則高呼「出去」。布魯恩—皮韋終止導會，並稱事件不可理喻。

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極右政黨國民聯盟議員富爾納（Grégoire de Fournas）承認，是他發出有言論，但強調自己並非針對比隆高，而且指渡海前往歐洲的難民。富爾納亦就言論造成誤會向比隆高道歉。

來自左翼政黨LFI的比隆高直指富爾納言論令人羞恥，稱時至今日仍有人因為膚色而講出有關言論，強調自己在法國出生，是一名法國國會議員。LFI梅朗雄（Jean-Luc-Mélenchon）指富爾納言論不可接受，應被逐出國會。

總理布羅納（Elisabeth Borne）表明，絕不容許出現種族歧視。布羅納指國會辦事處或在周五（4日）召開會議，商討就富爾納言論採取行動。

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責任編輯：吳漢培