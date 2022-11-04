【Twitter】Elon Musk入主Twitter 多間企業暫停投放廣告 有報告指Twitter用戶流失量達87萬

全球首富Elon Musk在收購Twitter被後迅速展開多項改革，當中有不少引起爭議，近日多間大型企業均宣布將暫時停止在Twitter的廣告計劃，持續觀察平台的未來發展再決定是否繼續投放廣告預算。

【投資峰會】擬明年再辦國際金融領袖投資峰會 金管局：展示國際金融界對香港的堅定信心【下一頁】

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

最新宣布退出Twitter付費廣告行列的為通用汽車，其後奧迪、食品公司General Mills、Oreo以及輝瑞等企業均跟隨步伐宣佈停止在Twitter上投放廣告。而根據研究公司Bot Sentinel的調查顯示，由10月27日Elon Musk入主Twitter起開始至到11月1日，短短數日之內，已有超過87.7萬名用戶停用了他們的Twitter帳號，另有近50萬個帳號被暫停，為平日數字兩倍有多。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

馬斯克自從收購 Twitter 後動作頻頻，先立刻開除執行長 Parag Agrawal、法務長Vijaya Gadde、財務長 Ned Segal 及最高法律顧問 Sean Edgett 等四位高層，然後又取消遠距上班制度，近日更傳出Elon Musk預計裁減 3,700 個職位（佔Twitter整體員工50%），可謂負面消息不斷。

一文看盡中銀香港友邦績後 大行最新評級和目標價【下一頁】























【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱