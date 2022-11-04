  • 23°C
香港時間 : 20221104日 (週五) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter】Elon Musk入主Twitter 多間企業暫停投放廣告 有報告指Twitter用戶流失量達87萬

環球政經 17:38 2022/11/04

分享：

分享：

全球首富Elon Musk在收購Twitter被後迅速展開多項改革，當中有不少引起爭議，近日多間大型企業均宣布將暫時停止在Twitter的廣告計劃，持續觀察平台的未來發展再決定是否繼續投放廣告預算。

【投資峰會】擬明年再辦國際金融領袖投資峰會 金管局：展示國際金融界對香港的堅定信心【下一頁

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

最新宣布退出Twitter付費廣告行列的為通用汽車，其後奧迪、食品公司General Mills、Oreo以及輝瑞等企業均跟隨步伐宣佈停止在Twitter上投放廣告。而根據研究公司Bot Sentinel的調查顯示，由10月27日Elon Musk入主Twitter起開始至到11月1日，短短數日之內，已有超過87.7萬名用戶停用了他們的Twitter帳號，另有近50萬個帳號被暫停，為平日數字兩倍有多。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

馬斯克自從收購 Twitter 後動作頻頻，先立刻開除執行長 Parag Agrawal、法務長Vijaya Gadde、財務長 Ned Segal 及最高法律顧問 Sean Edgett 等四位高層，然後又取消遠距上班制度，近日更傳出Elon Musk預計裁減 3,700 個職位（佔Twitter整體員工50%），可謂負面消息不斷。

一文看盡中銀香港友邦績後 大行最新評級和目標價【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
馬斯克 廣告 Twitter

下一篇文章

【板塊追蹤】內地擬取消航班熔斷機制 利好航空股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
無懼波動 靈活多元更「出息」
無懼波動 靈活多元更「出息」
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款