【山地悠遊人生@iM網欄】心理雞湯 如何成為幸運兒（上）

為甚麼有些人特別幸運，有些人的運氣卻一直都很差呢！最近不停地在YouTube聽一本書，叫潛意識的力量The Power of Your Subconscious Mind，是墨菲博士最出名之作，堪稱潛能開發書籍中的經典。以淺顯的語言， 闡釋潛意識，概念有點像洗腦，但越深入琢磨，越覺得潛意識極強大，力量是無限的。

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很多人對自己的生活不滿意時，就會想辦法去改變環境，墨菲博士指出，想要改變你的世界，你必須由內而外，人的行為95％靠的是潛意識，而5%靠的是意識。 潛意識一直在不知不覺中記錄你所看到和聽到的一切，甚至你自己都沒有覺察到，潛意識暗地裏支配著意識，比如喝醉了，但潛意識還是知道發生的一切，支配你回家。

只要改變思維模式，成功地給自己洗腦，影響你的潛意識，潛意識就會為你努力，實現願望。

首先就必須了解潛意識的核心：

想像力是人類最厲害的本領，比如萊特兄弟駕駛飛機起飛前，沒有人相信人類可以飛，到底是什麼使他們追逐飛行之夢，是信念、是思路、是決心還是其它？是想像力！他們的腦海裏一直浮現他們在空中飛翔的感覺，堅信他們能飛，所以才會行動。

原來當你想像好的結果，情緒會變得越來越好，事情就會朝好的方向前進。一個人的量子水平，會吸引那些你經常想著的東西，就如鋼鐵燒熱後會膨脹，無論鋼鐵是從哪個國家出產的，在加熱喝後都會膨脹。這是非常真實而強大的宇宙法則，亦被稱為「吸引力法則」，潛意識形成我們的習慣，通過一遍遍地重複相同的想法，反覆想像同樣的畫面。

你怎麼想像自己，你就會變成那個樣子。每天重複想著好的事情真的發生，用電影畫面的方式儲存在頭腦中，不斷回味那個影像。長時間地重複或想像已成事實的畫面，能在潛意識中創造新的信念。 有如為自己洗腦，當信念足夠，最終徹徹底底的感覺真的發生。

有趣的是，潛意識極易被攻擊或入侵。無法區分想像與現實，就如看恐怖片時，身上會起雞皮，你的意識知道是假的，但潛意識不會區分。

如果你腦子裡一直想著障礙、失敗和困難，你的潛意識也會回應，比如散步時，被雨淋濕了，如果害怕感冒，一直想像自己感冒，影響工作，那感冒也會因為潛意識的「邀請」而應約，結果生病的機會與這種消極想像有很大的關聯。

潛意識一旦朝某個方向啟動之後，就算在睡夢中也會持續。比如小孩看了恐怖片會發惡夢。所以一定要在開始有睡意時，就給潛意識一些正面的想法，讓潛意識向好的信念。在心中種下善念的種子，懷著期待之心灌溉、施肥，念頭就會跟著你的思維願望成真。

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作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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