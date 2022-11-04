【國企反貪】中國聯通原總經理李國華涉嫌受賄及濫用職權罪被逮捕

▲ 中國聯通原總經理李國華涉嫌受賄及濫用職權罪被逮捕

中國聯通 （00762） 原黨組副書記、總經理李國華涉嫌受賄、濫用職權罪，日前遭最高人民檢察院作出逮捕決定，該案正在進一步辦理中。此前，中紀委已宣布，開除李國華的黨籍。

據《央視》從最高人民檢察院獲悉，中國聯合網絡通信集團原黨組副書記、總經理李國華涉嫌受賄、濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

李國華於2018年出任中國聯通董事、總經理、黨組副書記，並已於2020年3月辭職。

此前內媒指，經中記委調查，指李國華喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，表裡不一，陽奉陰違，不落實中央巡視整改要求，處心積慮對抗組織審查，違反中央八項規定精神等。

李國華嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大后不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予李國華開除黨籍處分﹔按規定取消其享受的待遇﹔收繳其違紀違法所得﹔將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

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編輯：袁諾曦