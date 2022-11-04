  • 23°C
香港時間 : 20221104日 (週五) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國企反貪】中國聯通原總經理李國華涉嫌受賄及濫用職權罪被逮捕

股市 16:41 2022/11/04

分享：

分享：

中國聯通原總經理李國華涉嫌受賄及濫用職權罪被逮捕

中國聯通 （00762） 原黨組副書記、總經理李國華涉嫌受賄、濫用職權罪，日前遭最高人民檢察院作出逮捕決定，該案正在進一步辦理中。此前，中紀委已宣布，開除李國華的黨籍。

據《央視》從最高人民檢察院獲悉，中國聯合網絡通信集團原黨組副書記、總經理李國華涉嫌受賄、濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

李國華於2018年出任中國聯通董事、總經理、黨組副書記，並已於2020年3月辭職。

此前內媒指，經中記委調查，指李國華喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，表裡不一，陽奉陰違，不落實中央巡視整改要求，處心積慮對抗組織審查，違反中央八項規定精神等。

李國華嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大后不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予李國華開除黨籍處分﹔按規定取消其享受的待遇﹔收繳其違紀違法所得﹔將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！

相關文章：

【銀行股】東亞中國行長助理陳智仁傳受賄被捕　東亞：個別員工行為、股價跌2%

【招行反貪】招行：田惠宇案不影響資產管理及財富管理等業務　前行長田惠宇上周被最高人民檢察院逮捕（第二版）

【國企反貪】原中國鐵路總公司黨組書記盛光祖涉受賄罪被逮捕　早前被中紀委指「靠鐵路吃鐵路」

【中國聯通762】聯通彈高6%　獲市監局批准與騰訊設立混改合營公司　內媒：不涉母公司股權變更　聯通：正在推進過程中（第三版）

編輯：袁諾曦

中國聯通（00762） 港股

上一篇文章

【美國加息】施羅德投資：聯儲局或有意轉態放慢加息、12月或加0.5厘　一文看清投資界對美國加息看法（不斷更新）

下一篇文章

【美股焦點】多間科企據報凍結甚至裁減人手　包括蘋果、亞馬遜、Stripe
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款