【玄人‧峰語@iM網欄】談命論運 柳暗花明又一村

上期提過如以「紫微斗數」作命理藍本，大家應該選擇好的宮位去加以發揮。當然，大家跟隨的問題是，如果強宮沒有吉星吉曜飛入，那麼，那命主一生都會輸在起跑線之上？如果以職位、社會地位、財富、姻緣作為一個比較準則，事實上很多人一出世已分了勝負。然而，我之前講過，這些世俗的客觀標準，無疑是一把量度成功的尺子，但卻不是唯一的基準，因為每一個人最終都是同自己交待，命運的好壞，在乎如何將先天給你的材料，將之發揮最好。如果硬要用車跟飛機比速度，用車跟船比較在海上的行動力，根本是沒有意思的，這亦即是俗語所謂「人比人，比死人」！

同場加映：【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？



「紫微斗數」有一套學理是「三方四正」、「六合」、簡單而言，即是本身宮位不夠力，又或者有災星到，如何透過其他宮位的力量去改善本宮的問題。舉例而言，如果一個人立命於「子」宮（即十二地支的子位是命主的命宮），那麼「三方」位就是「辰」宮的「事業宮」、「申」宮的「財帛宮」，而「四正」方位就是對宮的「午」宮「遷移宮」。當然，如何去借宮位的力量，涉及比較深層之的學問，在此不作細表，但想帶出一個重點，就是除非命局及星曜配合很差，否則每個人都會有出路，只是那條路是平路、直路、山路、還是泥路。

另外，學命首要明白「一物一太極」：意思是每一個人、每一件事，都有自己的「太極」。平心而論，事業、官祿、財帛的好壞，真的是一個很相對的概念，我有些幾億身家的老闆朋友，地位、金錢、名譽甚麼都有，但所煩的問題非外人可道。好像近幾年的生意一落千丈，但旗下幾百員工等著他經營公司來謀生，跌入做與不做都進退兩難的境地。表面的地位、金錢、名譽，也填補不了經營上帶來的身心壓力。反觀一些打工的朋友，上述的層面絕對不能與老闆們相題並論，不過現時生活穩定，準時返工放工，準時出糧，閒時進修、做運動，身心也相當輕鬆。由此可見，一個人命盤的格局，可以影響一個人的成就、財富，但好與壞的，很在乎一個人的感受及自己內心所求，這也解釋了為何有些人「做慣乞丐懶做官」。因此，我給客人算命，從不用好與壞角度出發，那怕你天生只是一輛單車，只要發揮到本身應有的功能，就已不枉此生了。



然而，唯獨是姻緣及先天健康，是最難入手及解決的問題。由於姻緣涉及兩個人的問題，不是單方面想點就點，至於先天健康問題，亦不單靠強身健體及單純醫生可解決的。只要目前仍健健康康，行得走得，即使一時間的不如意，仍是有路可行的。儘管未必是心目中最理想的路，但都要咬緊牙關走下去，因為，我仍相信「柳暗花明又一村」。



同場加映：【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！