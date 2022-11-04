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【美股焦點】多間科企據報凍結甚至裁減人手　包括蘋果、亞馬遜、Stripe

股市 16:38 2022/11/04

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【美股焦點】多間科企據報凍結甚至裁減人手　包括蘋果、亞馬遜、Stripe

除了Twitter（美：TWTR）外，近期不少美國科企凍結甚至裁減人手，據《彭博》引述消息報道，蘋果（美：AAPL）已經暫停研發部門以外職位招聘，在現有的降預算計劃的基礎上進一步削減開支。

消息人士指，暫停招聘通常不適用於承擔未來設備和長期計劃的團隊，但會影響一些公司職能部門以及標準的硬體和軟件工程崗位。

蘋果在一份聲明指，將繼續招聘人才，但鑒於當前的經濟環境，對某些業務採取了非常謹慎的做法。不過，消息人士指，蘋果一些團隊在特殊情況下仍然可以招聘，但即使公司在招聘網站發布新職位，然而，實際招聘流程基本上已被擱置。

除了蘋果，很多科技巨頭也在減少招聘，甚至裁員。當中包括亞馬遜（美：AMZN）暫停招聘其企業零售職位，並減少一些項目和倉庫空間來削減成本；網約車平台Lyft（美：LYFT）將在5,000 多名員工之中，裁減 13%；綫上支付平台Stripe亦計劃裁員14%，涉及約1,100 人，總員工人數將減少至約 7,000 人。

【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！

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編輯：姚卓然

美股 網購平台 電子支付 網上購物 就業 經濟 裁員 軟件 美國 職位招聘

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