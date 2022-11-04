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【華晨中國1114】寶馬合資公司盈利創新高 華晨中國升6.4%

股樓投資 16:34 2022/11/04

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瑞信指據寶馬集團第三季業績顯示，期內華晨中國（01114）與寶馬合資公司的盈利達103億元人民幣，按年增長43%，按季增長102%，創歷史新高。華晨中國周五（4日）收市報3.5元，升幅6.4%。

 

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

 

由於半導體供應的改善，合資公司銷量按年增長21%，按季增長16%，另外公司第三季的淨利潤率亦有改善。就寶馬合資公司的利潤率勝於預期，該行將華晨中國今明兩年的每股盈利預測分別上調7%和3.3%，並將目標價從7.8元上調至8元。

 

【延伸閱讀】大行點睇：遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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另外，瑞信亦就對寶馬合營企業的銷量較低的假設將其2024年每股盈測下調3%，並因華晨復牌後股價大幅下跌，將其投資評級由「中性」上調至「跑贏大市」。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 華晨中國汽車（01114） 大行報告

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